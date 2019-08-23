Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The GuardianRT на русском вчера в 15:58
The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
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Британская The Guardian опубликовала фото площадки «Таврида-Арт» с подписью «Россия»
ИА Крыминформвчера в 06:02
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Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске
Обновлено в 04:46
Политика
Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком
Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье
Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек
Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
В Японии сообщили о новом пуске баллистических ракет КНДР
Правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
Игрок «Милана» Лаксальт получил предложение от клуба РПЛ
Обновлено в 02:56
Игры
В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка
Обновлено в 05:08
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Убийцу сотрудницы АЗС поймали под Воронежем
Полиция утром 24 августа поймала убийцу кассира автозаправки «Лукойл».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане
Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Обновлено в 05:03
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на юге России
Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на юге России – комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.
Обновлено вчера в 07:05
Общество
На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен
Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Хоккей
Что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном
"Партнёры Кузнецова захотят получить ответы" Решение IIHF дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина вызвало серьёзную реакцию за океаном.
Обновлено в 05:26
Политика
Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Наука
Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей
Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленский назначил День памяти защитников Украины
Обновлено в 05:06
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол
«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза
По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено в 04:20
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»
«Уфа» и «Зенит» сыграют в РПЛ 24 августа.
Обновлено в 05:00
Политика
CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7
Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46