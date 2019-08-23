Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The GuardianRT на русском вчера в 15:58

The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
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В Крыму назвали давлением на СМИ удаление подписи «Россия» в The Guardian

Российская газета04:48

В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian

РИА Новостивчера в 15:45

Британская The Guardian опубликовала фото площадки «Таврида-Арт» с подписью «Россия»

ИА Крыминформвчера в 06:02

В Крыму отреагировали на удаление подписи «Россия» с фото в The Guardian

Lenta.ruвчера в 13:38

Власти Крыма прокомментировали исчезновение слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

ТАССвчера в 11:51

В Крыму ответили The Guardian на изменение подписи к снимку с полуострова

РБКвчера в 15:01

The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским

Интерфаксвчера в 05:02
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Происшествия

Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Ижевске

Обновлено в 04:46
Политика

Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком

Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".
Обновлено в 02:43
Космос

Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести

24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено в 03:43
Политика

В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»

"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено в 04:25
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку

Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

Коллекторы открыли огонь по отцу с ребенком в Подмосковье

Полиция проверяет сообщение о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка в подмосковном Красногорске.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В ДТП с автобусом под Волгоградом погибли пять человек

Утром 24 августа на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в рейсовый автобус, следовавший из Жирновска в Москву.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы

У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

В Японии сообщили о новом пуске баллистических ракет КНДР

Правительство Японии сообщило об очередном ракетном пуске северокорейских баллистических ракет.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

На Ставрополье во время кесарева умерла женщина

Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Футбол

Игрок «Милана» Лаксальт получил предложение от клуба РПЛ

Обновлено в 02:56
Игры

В Assassin’s Creed Rogue появилась новая фигурка

Обновлено в 05:08
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Убийцу сотрудницы АЗС поймали под Воронежем

Полиция утром 24 августа поймала убийцу кассира автозаправки «Лукойл».
Обновлено в 04:50
Армия и оружие

Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Политика

Зеленский ни разу не упомянул Россию во время выступления на Майдане

Президент Украины Владимир Зеленский ни разу не использовал в речи слова «Россия» и «агрессор» во время поздравления с Днем независимости страны.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Замглавы администрации Тамбова погиб под колесами машины под Рязанью

Обновлено в 04:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Калуге

Обновлено в 05:03
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на юге России

Роспотребнадзор опроверг распространение опасных комаров на юге России – комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, заявила «РИА Новости» пресс-секретарь ведомства по Краснодарскому краю Ирина Воронкова.
Обновлено вчера в 07:05
Общество

На проспекте Сахарова в Москве развернули флаг-рекордсмен

Студенты, волонтеры и участники молодежных объединений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских регионов, муниципальных образований и общественных организаций.
Обновлено в 06:05
Футбол

Неймар может остаться в «ПСЖ». Бразилец пошел на примирение с клубом

Обновлено в 05:54
Хоккей

Что говорили о дисквалификации Кузнецова за океаном

"Партнёры Кузнецова захотят получить ответы" Решение IIHF дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова на четыре года из-за обнаружения в его допинг-пробе кокаина вызвало серьёзную реакцию за океаном.
Обновлено в 05:26
Политика

Зеленский сообщил об утренних СМС от Генштаба по обстрелам в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что скоро в его стране появится новая знаковая дата, которая ознаменует наступление мира.
Обновлено в 04:39
Наука

Моноциты восстановили популяцию клеток Лангерганса в коже мышей

Новое исследование подтверждает, что у мышей донорские моноциты заселяют эпидермис и восстанавливают популяцию этих клеток.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Зеленский назначил День памяти защитников Украины

Обновлено в 05:06
Политика

Савченко заявила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Ливерпуль» увеличит зарплату ван Дейка в два раза

По информации портала 90min, оклад защитника вырастет со 125 тысяч фунтов до 250 тысяч фунтов в неделю.
Обновлено в 04:20
Экономика

Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги

Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол

Данил Круговой: «Семак сказал — скоро будешь пылить в „Зените“»

«Уфа» и «Зенит» сыграют в РПЛ 24 августа.
Обновлено в 05:00
Политика

CNN: Трамп выражал нежелание ехать на саммит G7

Президент США Дональд Трамп в течение последних месяцев выражал недовольство в связи с необходимостью посетить предстоящий саммит стран "семерки" в Биаррице, в частности, из-за того, что там, по его мнению, будут уделять слишком много внимания вопросам экологии.
Обновлено вчера в 15:46
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