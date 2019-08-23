Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The GuardianRT на русском вчера в 15:58
The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
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Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian
Газета.Ruвчера в 12:46
Британская The Guardian опубликовала фото площадки «Таврида-Арт» с подписью «Россия»
ИА Крыминформвчера в 06:02
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Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия украинского флага во Владивостоке, как «это было сто лет назад».
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский подготовил новую должность для Арсена Авакова
Как пишет депутат Верховной рады Сергей Лещенко в своем Телеграм-канале, президент Украины Владимир Зеленский подготовил для Авакова новую должность.
Обновлено в 04:28
Космос
В NASA назвали причину неудачной стыковки «Союза МС-14» с МКС
Стыковка космического корабля "Союз", на борту которого находится робот "Федор", с Международной космической станцией (МКС) была прервана из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.
Обновлено в 03:00
Общество
Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох
Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 09:19
Гаджеты
Redmi Note 8 Pro и Honor 9X Pro сравнили в играх
В следующем видеоролике сравнивается задержка в онлайновых играх на смартфонах Redmi Note 8 Pro и Honor 9X Pro.
Обновлено в 02:58
Политика
Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено вчера в 16:06
Политика
Путин поручил восстановить справедливость по отношению к шахтерам
В четверг с просьбой восстановить социальную справедливость к президенту обратился глава этого профсоюза Иван Мохначук на встрече главы государства с руководителями угледобывающих регионов.
Обновлено в 04:31
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к проведению переговоров с Китаем, несмотря на ужесточение торговых пошлин.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
Астрофотограф снял головокружительное движение Земли относительно Млечного пути (видео)
На кадрах показано реальное движение Земли относительно Млечного Пути, сообщает Science Alert.
Обновлено в 03:00
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Из Мурманска вышла первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Обновлено вчера в 10:15
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено вчера в 07:30
Армия и оружие
Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Происшествия
На АК «Победа» возбудили дело из-за недопуска пассажира на рейс
Управлением Роспотребнадзора по Москве возбуждено дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании "Победа" по факту недопуска пассажира на рейс.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Маму Тимати «заблокировали» за видео с обнаженной внучкой
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова, которая с появлением внучки Алисы превратилась в популярного блогера, попала в курьезную и малоприятную ситуацию.
Обновлено вчера в 06:06
Кино
В новом фильме студии Marvel снимется Кит Харингтон
Английский актер Кит Харингтон, известный ролью Джона Сноу в популярном сериале «Игра престолов» сыграет в новом фильме киновселенной Marvel, сообщает Deadline.
Обновлено в 02:45
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
WSJ узнала о планах Болтона помешать покупке Китаем украинского завода
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытается помешать покупке Китаем украинского предприятия «Мотор Сич», так как это может дать Пекину важные оборонные технологии.
Обновлено в 00:03
Происшествия
На Ставрополье во время кесарева умерла женщина
Смерть роженицы произошла во время кесарева сечения из-за нарушений, которые допустил медицинский персонал при родовспоможении.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено 22 августа в 11:18
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк заработал миллионы на ее лечение
Друзья семьи рассказывают, что минимальная сумма гонорара за один ледовый спектакль у Чернышева составляет 100 тыс. рублей.
Обновлено в 04:20
Теннис
Рублев не смог выйти в полуфинал турнира в Уинстон-Сейлеме
Россиянин Андрей Рублев остановился в шаге от полуфинала на теннисном турнире, который проходит в американском Уинстон-Сейлеме.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Huawei подтвердила существование флагманской платформы Kirin 985
Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.
Обновлено в 02:46
Политика
День независимости Украины пройдет без парада
Украина сегодня отмечает День независимости. Президент Владимир Зеленский предложил новый формат празднования.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Технологии
Qualcomm и индийская Tech Mahindra займутся разработкой решений для «умных» городов
Индийская технологическая компания Tech Mahindra объявила о сотрудничестве с Qualcomm Techologies, разрабатывающей решения для "умных" городов.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Зеленский рассказал, с чего начинается его утро
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, с чего обычно начинается его утро.
Обновлено в 03:04