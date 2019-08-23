The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian

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