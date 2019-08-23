Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The GuardianRT на русском 15:58

The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
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В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian

РИА Новости15:45

Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

Газета.Ru12:46

В Крыму отреагировали на удаление подписи «Россия» с фото в The Guardian

Lenta.ru13:38

Власти Крыма прокомментировали исчезновение слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

ТАСС11:51

В Крыму ответили The Guardian на изменение подписи к снимку с полуострова

РБК15:01

Британская The Guardian опубликовала фото площадки «Таврида-Арт» с подписью «Россия»

ИА Крыминформ06:02

The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским

Интерфакс05:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Экономика

Больше половины ипотечных кредитов получили россияне младше 30 лет

Больше половины (55%) ипотечных кредитов в 2018 году пришлось на россиян младше 30 лет. Это значение является максимальным с 2006 года.
Обновлено вчера в 22:49
Кино

Тарантино рассказал об исключении Тима Рота из «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 11:53
Политика

МИД Украины признал бесполезность санкций против России

Санкции Киева против России не принесли того результата, которого от них ожидали.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Разъяренная толпа до смерти забила вора в Екатеринбурге

В Екатеринбурге толпа устроила самосуд над вором.
Обновлено в 16:16
Происшествия

В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 15:28
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Москалькова встретилась с Вышинским в СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова встретилась с главным редактором "РИА Новости Украина" Кириллом Вышинским в Лукьяновском СИЗО на Украине.
Обновлено в 16:06
Футбол

Ндомбеле пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за повреждения

Обновлено в 11:05
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Технологии

Российское аэротакси Begaero впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Проект российского аэротакси Begaero будет впервые представлен на авиасалоне МАКС.
Обновлено в 18:03
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций

Обновлено в 04:49
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Здоровье

Волгоградцам назвали 6 причин, чтобы полюбить пешие прогулки

Обновлено в 15:31
Происшествия

Арестована начальник налоговой инспекции по ЮАО Москвы

В пятницу, 23 августа, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника инспекции Федеральной налоговой службы № 24 по Южному округу столицы Марию Андреянову.
Обновлено в 12:33
Политика

Росгвардия попросила здания и земли

Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Обновлено в 19:30
Политика

Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Певица Натали рассказала, как ее сын отучился сквернословить

23 августа исполнилось 9 лет среднему сыну певицы Натали - Анатолию.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес

Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой

Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено в 07:54
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Гаджеты

В iFixit оценили ремонтопригодность Samsung Galaxy Note10+ 5G

В общей сложности Galaxy Note10+ 5G получил всего 3 балла из 10 по шкале ремонтопригодности.
Обновлено в 14:49
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

По словом Пескова, российский лидер в ходе совещания сделал важное заявление и в самое ближайшее время оно будет опубликовано.
Обновлено в 06:31
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Музыка

Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»

Обновлено в 14:33
Кино

Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году

Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
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