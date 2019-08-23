Политика

В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The GuardianRT на русском 15:58

The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
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В России прокомментировали изменение подписи к фото из Крыма в Guardian

РИА Новости15:45

Власти Крыма прокомментировали исчезновение слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

ТАСС11:51

В Крыму отреагировали на удаление подписи «Россия» с фото в The Guardian

Lenta.ru13:38

В Крыму ответили The Guardian на изменение подписи к снимку с полуострова

РБК15:01

Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

Газета.Ru12:46

Британская The Guardian опубликовала фото площадки «Таврида-Арт» с подписью «Россия»

ИА Крыминформ06:02

The Guardian опубликовала фото из Крыма, назвав его российским

Интерфакс05:02
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
Обновлено в 16:34
Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года

Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва

Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Политика

Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8

Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено вчера в 05:03
Экономика

Инвесторы сокращают вложения на российском рынке

Инвесторы сокращают вложения на российском рынке На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций.
Обновлено в 19:15
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Технологии

Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты

Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 12:20
Политика

США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено в 22:05
Авто

Aurus Senat появился в продаже в качестве крупномасштабной модели

Как сообщает портал «Wroom», поставками модели машины Aurus Senat S600 в масштабе 1:43 занялась компания DIP Models.
Обновлено в 02:25
Экономика

Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю

Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53
Теннис

Грачева уступила в квалификации US Open

Обновлено в 14:47
Экономика

Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир

Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 15:45
Общество

Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети

После повторной публикации видео «завоевало» Twitter, его пользователи впервые обратили внимание на удивительную собаку.
Обновлено в 14:35
Гаджеты

Apple понадобился патент на «умные часы» с поддержкой 5G

Обновлено в 19:06
Здоровье

О каких болезнях предупреждает горечь во рту

Проблемами с желудочно-кишечным трактом – панкреатитом или гастритом может быть чревата горечь во рту.
Обновлено в 22:18
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика

Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России

Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Обновлено в 07:37
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Под Рязанью десантники захватили аэродром условного противника

Обновлено в 01:25
Авто

В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz

Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Общество

Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых

Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

Сирийская армия окружила наблюдательный пункт ВС Турции в Муреке

Обновлено в 06:15
Происшествия

Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине

Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Кино

Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов

Скончался известный автор-переводчик иностранных фильмов на видеокассетах VHS в начале 90-х годов Юрий Живов.
Обновлено в 19:54
Общество

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие

Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео

В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено в 07:27
Авто

Компания Audi представит во Франкфурте электрический внедорожник

Немецкая компания Audi представит на автосалоне во Франкфурте электрический внедорожник-концепт AI: TRAIL quattro со слишком большими колесами, которые даже выступают за линию переднего бампера.
Обновлено в 15:04
Футбол

«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии

Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено в 17:14
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