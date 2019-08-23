Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The GuardianRT на русском 15:58
The Guardian поместила снимок с мероприятия в топ-20 кадров дня, назвав полуостров российским. Однако позднее издание убрало со своего сайта указание Крыма как территории России.
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Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа
Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
Обновлено в 16:34
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года
Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва
Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю
Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 12:41
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено вчера в 05:03
Экономика
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке
Инвесторы сокращают вложения на российском рынке На минувшей неделе российский фондовый рынок лишился максимального за два с половиной года объема иностранных инвестиций.
Обновлено в 19:15
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Технологии
Тестированием нового ПО для Boeing 737 MAX займутся неопытные пилоты
Федеральное авиационное управление США (FAA) заявило о намерении привлечь пилотов с минимальным опытом для тестирования ими нового программного обеспечения, применяемого в Boeing 737 MAX.
Обновлено в 12:20
Политика
США планируют вновь открыть консульство в Гренландии
Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
Обновлено в 22:05
Авто
Aurus Senat появился в продаже в качестве крупномасштабной модели
Как сообщает портал «Wroom», поставками модели машины Aurus Senat S600 в масштабе 1:43 занялась компания DIP Models.
Обновлено в 02:25
Экономика
Группа ГАЗ намерена перейти на четырехдневную рабочую неделю
Подчеркивается, что все сотрудники группы ГАЗ уведомлены о возможности введения четырехдневной рабочей недели на период с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года.
Обновлено в 08:53
Теннис
Грачева уступила в квалификации US Open
Обновлено в 14:47
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено в 15:45
Общество
Ролик с собакой-гипнотизёром завоевал популярность в Сети
После повторной публикации видео «завоевало» Twitter, его пользователи впервые обратили внимание на удивительную собаку.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Apple понадобился патент на «умные часы» с поддержкой 5G
Обновлено в 19:06
Здоровье
О каких болезнях предупреждает горечь во рту
Проблемами с желудочно-кишечным трактом – панкреатитом или гастритом может быть чревата горечь во рту.
Обновлено в 22:18
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
Die Welt: ссора Трампа с Данией из-за Гренландии выгодна России
Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
Обновлено в 07:37
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено в 06:31
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено в 04:55
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Кино
Умер популярный переводчик фильмов Юрий Живов
Скончался известный автор-переводчик иностранных фильмов на видеокассетах VHS в начале 90-х годов Юрий Живов.
Обновлено в 19:54
Общество
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Армия и оружие
Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео
В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
Обновлено в 07:27
Авто
Компания Audi представит во Франкфурте электрический внедорожник
Немецкая компания Audi представит на автосалоне во Франкфурте электрический внедорожник-концепт AI: TRAIL quattro со слишком большими колесами, которые даже выступают за линию переднего бампера.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено в 17:14