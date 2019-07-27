Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост.

с чего всё началось

Психология граждан Украины меняется в сторону мирного решения вопроса. Возобновление железнодорожного сообщения с Крымом, прежде всего, выгодно самой Украине, так как это позволит украинцам, которые массово едут в Крым на отдых, более комфортно добираться до крымских курортов.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс отреагировал на просьбу украинцев пустить поезда на полуостров. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, Крым полностью согласен и готов возобновить железнодорожные контакты с украинской стороной.

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

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