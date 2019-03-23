В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на УкраинеРИА Новости 03:53

Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.

с чего всё началось

Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине

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