Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на УкраинеРИА Новости 03:53
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
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с чего всё началось
Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.РИА Новости03:53
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В Крыму отреагировали на призыв Киева проголосовать на выборах на Украине
Аргументы и Факты - Крым05:50
В Крыму оценили приглашение жителям полуострова голосовать на выборах на Украине
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