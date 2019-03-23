Политика

В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на УкраинеРИА Новости 03:53

Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
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В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на Украине

Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.
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Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
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На этой неделе вас ждет много беготни и суеты.
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