Политика
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на выборах на УкраинеРИА Новости 03:53
Крымчанам как гражданам РФ безразличны выборы на территории другого государства, призывы ехать на Украину для голосования, останутся без ответа, заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.
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с чего всё началось
Ранее украинская прокуратура заявила, жители Крыма смогут проголосовать на президентских выборах, которые пройдут на Украине 31 марта, в Киеве и других украинских городах.РИА Новости03:53
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В Крыму отреагировали на призыв Киева проголосовать на выборах на Украине
Аргументы и Факты - Крым05:50
В Крыму оценили приглашение жителям полуострова голосовать на выборах на Украине
RT на русскомвчера в 11:59
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Энергетика
Цены на топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта снова вырастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 24 марта вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли концерна "Белнефтехим".
Обновлено в 12:05
Политика
В Уфе проходят торжества в честь 100-летия образования Башкирии
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования Башкирии, открылось концертом и выставкой в субботу в Уфе, передает корреспондент ТАСС из государственного концертного зала "Башкортостан".
Обновлено в 07:30
Происшествия
Президентский дворец загорелся в столице Судана
Обновлено в 10:35
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Армия и оружие
В Алеппо возрождается мелкий частный бизнес
Мелкий частный бизнес возрождается в Алеппо после многих лет вынужденного простоя.
Обновлено вчера в 22:04
Гаджеты
Назван способ взлома пароля на любом смартфоне
Исследователи из Штутгартского университета совместно с коллегами из Мюнхенского университета провели эксперимент, в ходе которого попытались взламывать пароли от смартфонов при помощи тепловизора.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Ученые рассказали, как защитить ребенка от опасной аллергии
По словам неонатолога и нутрициолога, доктора Фрэнка Грира из Висконсинского университета в Мадисоне, текущие рекомендации педиатров опровергают предыдущие, согласно которым родителям советовали избегать аллергенных продуктов в рационе детей минимум до года, а то и двух лет.
Обновлено в 09:25
Спорт
Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ
Спортсмены из Казахстана и Японии завоевали по одной серебряной награде. Как сообщалось ранее, золотую медаль ЧМ выиграла Алина Загитова.
Обновлено в 10:02
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Политика
Медведев обсудил поставки газа с украинским оппозиционером Медведчуком
Трансляцию встречи в резиденции российского премьер-министра в Горках вел телеканал Newsone.Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече заявил, что Украина нуждается в прямых поставках газа из России.
Обновлено вчера в 12:35
Политика
Италия присоединилась к инициативе КНР «Один пояс – один путь»
Италия присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь».
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Композитор Виктор Началов заявил, что его дочь, певица Юлия Началова сама виновата в собственной смерти, потому что она запустила процесс лечения ноги.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
«Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически недосчитываются своих летательных аппаратов», — добавил Осадчий.
Обновлено в 09:23
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу Comedy Woman на канале ТНТ.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено в 06:38
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Происшествия
ФСБ выявила причастность сектантов к хищению средств гособоронзаказа
Масштабная операция, связанная с хищениями выделенных на гособоронзаказ денег, прошла сразу в трех городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Липецке.
Обновлено в 06:58
Общество
В Татарстане отменили запрет бюджетникам заряжать телефоны на работе
Исполнительный комитет Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать на рабочем месте телефоны, а также пользоваться электрическими чайниками.
Обновлено в 09:07
Здоровье
Игорь Прокудин: «Для меня важно, чтобы пациентам было комфортно»
Хочется, чтобы главный тезис нашей клиники «Качественно и комфортно» всегда подтверждался не только нами, но и пациентами, поэтому мы регулярно интересуемся и у них, как нам улучшить свою работу .
Обновлено в 09:00
Здоровье
Медики: Большинство россиян могут болеть скрытым туберкулезом
Именно поэтому туберкулезом может заболеть любой социально благополучный человек, если когда-то давно было заражение.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкульт
Министр культуры Владимир Мединский отреагировал на слова лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова о том, что ни в одной стране мира нет подобного Минкульту ведомства и всех его представителей следует разогнать.
Обновлено в 08:26
Экономика
Экономике США предсказано падение из-за Boeing
Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено в 12:10
Футбол
Фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес «Спартака»
Болельщик московского "Спартака" Николай Сурин заставил футболиста "Локомотива" Дмитрия Баринова извиниться за нецензурную брань в адрес красно-белых, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:41