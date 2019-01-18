Политика
В Крыму ответили на предложение Берлина по Керченскому проливуРИА Новости 00:17
О предложении Меркель направить в Керченский пролив наблюдателей из Германии и Франции рассказал накануне глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, с этой идеей канцлер ФРГ обратилась к Путину во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, на что российский лидер ответил согласием.
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с чего всё началось
Приезд немецких и французских специалистов для оценки ситуации в Керченском проливе подтвердит строгое соблюдение Россией всех международных норм судоходства, заявил РИА Новости председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.РИА Новости00:17
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Происшествия
Найдено тело еще одного летчика Су-34
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
При взрыве трубопровода в Мексике погибли не менее 20 человек
El Financiero сообщает, что в результате произошедшего погибли по меньшей мере 20 человек, еще 54 пострадали.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Из Болгарии экстрадировали в США российского гражданина
Гражданина России А. Жукова экстрадировали из Болгарии в Соединенные Штаты по обвинениям в кибермошенничестве в крупных размерах, сообщает пресс-служба посольства РФ в США.
Обновлено вчера в 21:14
Происшествия
В Благовещенске горит склад с полистиролом
На складе в Благовещенске Амурской области произошло возгорание, огонь распространился на площадь более 1,2 тыс. кв.м. Как передает ТАСС со ссылкой на МЧС России, в складском помещении хранился полистирол.
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
СNBC сообщил об испытаниях в России системы ПРО «Нудоль»
Американский телеканал СNBC утверждает со ссылкой на два знакомых с засекреченным докладом разведки США источника, что Россия успешно испытала новую противоспутниковую систему в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:58
Авто
Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%
Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Чубайс ответил на критику со стороны Соловьева
Телеведущий Владимир Соловьев, критикуя заявления главы «Роснано» Анатолия Чубайса об энергоэффективности, привел данные по другим показателям, заявил Чубайс в Facebook.
Обновлено вчера в 12:27
Общество
Умер самый богатый человек Филиппин
Самый богатый человек Филиппин, розничный магнат и почетный председатель компании SM Investments Corporation (SMIC) Генри Си скончался утром в субботу в возрасте 94 лет, сообщает издание The Philippine Star.
Обновлено в 00:49
Путешествия
Власти Бали введут налог для иностранных туристов
Остров Бали в 2017 году посетили 5,7 млн иностранных туристов, большинство из которых приехали из Китая и Австралии.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн украли в США
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе
Обновлено вчера в 15:43
Авто
Ford Mondeo наконец-то обновился
Кроме оставшегося без изменений 165-сильного турбомотора объемом 1,5 л, в гамме двигателей имеется 2-литровый дизель в трех вариантах мощности: 120, 150 и 190 л.с. В стандарте со всеми моторами сочетается 6-ступенчатая «механика», а для самых мощных турбодизелей доступен еще и новый «автомат».
Обновлено вчера в 09:38
Транспорт
В Москве на Ферганской улице второй раз за неделю просел грунт
Участок Ферганской улицы в Москве перекрыт из-за проседания грунта второй раз на этой неделе, сообщается в Twitter Московского транспорта.
Обновлено в 00:59
Религия
Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня
Православные христиане отмечают праздник Крещения Господня (Богоявления) в субботу, 19 января.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Жителям Чечни списали долги за газ на девять миллиардов рублей
В октябре прошлого года мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил глав всех четырех городских районов "за ненадлежащее исполнение обязанностей и некачественную работу с населением по вопросам, связанным с погашением задолженности за газ и электричество".
Обновлено 17 января в 17:56
Наука
Названа смертельная опасность долгого сна для беременных
Обновлено вчера в 12:41
Религия
Крещенские купания в Риге отменили
Купания на Крещение в столице Латвии Риге отменены. Об этом сообщается на сайте Латвийской православной церкви.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
В ночь на Крещение над Москвой прошла снежная гроза
Снежная гроза разразилась в ночь на Крещение в небе над Москвой, сообщают 19 января очевидцы природного явления в социальных сетях.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
В МАИ предложили схему гиперзвукового двигателя на воде
В филиале "Взлет" (город Ахтубинск, Астраханская область) Московского авиационного института (МАИ) разработали схему гиперзвукового двигателя на воде.
Обновлено вчера в 19:42
Недвижимость
Глава «Почты России» купил квартиру стоимостью миллиард рублей
По информации "Яндекс.Недвижимость", стоимость одного квадратного метра в Knightsbridge Private Park, на которую ссылается The Insider, достигает 2 млн 612 тыс. руб. Таким образом, рыночная стоимость квартиры главы "Почты России" может превышать миллиард рублей.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Уфе уволили дознавательницу, заявившую о групповом изнасиловании
Служебная проверка установила, что две сотрудницы отдела дознания в тот злополучный вечер употребляли спиртное в Уфимском райотделе МВД России вместе с тремя руководителями, которых впоследствии уволили за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции.
Обновлено вчера в 09:52
Культура
Умер известный телеведущий Виктор Мочалов
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Шествие памяти Маркелова и Бабуровой пройдет 19 января в Москве
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой пройдет 19 января в Москве.
Обновлено вчера в 03:40
Авто
Nissan представил седан Altima на гусеницах
Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено вчера в 06:52
Армия и оружие
Вертолеты Ми-8 доставили инженеров ВВО к месту оползня на реке Бурее
Обновлено 17 января в 22:15
Авто
В России отзывают сотни автомобилей Porsche Panamera
Обновлено вчера в 10:46
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 7 появится на российском рынке весной
Весной этого года компания Cherу начнет продажи на российском рынке флагманского кроссовера Tiggo 7. Об этом говорится 18 января в пресс-релизе автопроизводителя.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Зеленский рассказал о встрече с Порошенко
Украинский шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о встрече с действующим главой государства Петром Порошенко в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне
Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
Обновлено вчера в 08:19
Культура
В США скончался сатирик и фельетонист Семен Лившин
Сатирик и фельетонист Семен Лившин ушел из жизни на 80-м году жизни у себя дома, в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 20:42