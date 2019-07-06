с чего всё началось

Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автор документа – украинский депутат Артур Герасимов.

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Космос Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.

Происшествия Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.

Общество Волгоградскую область настигло маловодье Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.

Происшествия На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.

Происшествия Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей Как сообщает «Лента.ру», разыскать беглянку удалось благодаря звонку ее детей своему дедушке.

Политика Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.

Политика РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Политика Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.

Шоу-бизнес Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.

Религия 7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

Культура Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.

Гаджеты 16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.

Шоу-бизнес Конфуз Тимура Батрутдинова довел фанатов Ольги Бузовой до истерики Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов приступили к съемкам проекта «План Б», где оба будут пытаться построить любовь.

Шоу-бизнес Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли была замечена с детьми на экстремальном развлечении.

Здоровье В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Музыка Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.

Здоровье Врачи назвали семь опасных изменений тела Ученые назвали семь изменений в теле, после появления которых лучше обратиться к специалистам.

Происшествия В Калифорнии произошло сильное землетрясение Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Шоу-бизнес Сестра Влада Топалова ждет ребенка Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.