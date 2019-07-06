Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕРИА Новости вчера в 22:44
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму. Автор документа – украинский депутат Артур Герасимов.
Читать в источнике
Оценить466
с чего всё началось
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.Lenta.ruвчера в 14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:21, Вашингтон
Космос
Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов
Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
Обновлено в 00:32
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Лодка с пятью людьми перевернулась на Чукотке
Обновлено в 00:10
Общество
Волгоградскую область настигло маловодье
Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Собчак допустила восемь ошибок в семи предложениях
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы
В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
Как сообщает «Лента.ру», разыскать беглянку удалось благодаря звонку ее детей своему дедушке.
Обновлено 05 июля в 04:46
Общество
Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 05 июля в 20:05
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Политика
РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено вчера в 18:32
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Сбербанк и McDonalds могут открыть совместные точки обслуживания уже до конца 2019 года, рассказал "Ведомостям" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
Обновлено 05 июля в 13:28
Политика
Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено вчера в 08:00
Религия
7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи
В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Культура
Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Шоу-бизнес
Конфуз Тимура Батрутдинова довел фанатов Ольги Бузовой до истерики
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов приступили к съемкам проекта «План Б», где оба будут пытаться построить любовь.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Время ужасов: Анджелина Джоли появилась на публике с детьми
Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе. Анджелина Джоли была замечена с детьми на экстремальном развлечении.
Обновлено вчера в 22:00
Здоровье
В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов
В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Музыка
Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки
Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Врачи назвали семь опасных изменений тела
Ученые назвали семь изменений в теле, после появления которых лучше обратиться к специалистам.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова ждет ребенка
Девушка поблагодарила коллег и друзей за поддержку ее event-агенства, а также поведала подписчикам, что готова открыть новую главу своей жизни и уйти в декретный отпуск.
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено вчера в 14:35
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала более 3 млн просмотров за сутки
В подписи к видео отмечается, что в детстве любимыми сказками Пирожкова были «Дюймовочка», «Русалочка» и «Снегурочка».
Обновлено вчера в 06:57