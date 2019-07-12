Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с ПутинаRT на русском 10:32

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал намерение украинского президента Владимира Зеленского проехать на КамАЗе по мосту через Днепр, который планируется открыть 14 сентября.
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В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, который собирается открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа, фактически начал брать пример с Владимира Путина, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
РИА Новости06:39

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В Крыму похвалили Зеленского за то, что он берет пример с Путина

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Зеленский взял пример с Путина

Lenta.ruвчера в 11:02
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Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
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Политика

Зеленский озвучил свою стратегию

Президент Украины Владимир Зеленский указал на снижение прибыльности Одесского морского порта, а также высокий уровень контрабанды.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Найдено тело десятой погибшей на реке в Туве

Тело женщины, пропавшей после опрокидывания автомобиля УАЗ на реке Шуй в Туве, обнаружено, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике в субботу.
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Общество

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина поделилась фото с Кипра

Фото выложены на страничке Бабкиной в Instagram.
Обновлено в 04:06
Политика

Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Энергетика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

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Обновлено вчера в 19:43
Технологии

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 09:34
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Туристический автобус попал в аварию в Японии, пострадал 21 человек

Обновлено в 02:38
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Подмосковный суд принял решение об аресте мужчины, который обвиняется в убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 07:32
Технологии

YouTube введет образовательные плейлисты

Уже скоро пользователи хостинга YouTube смогут обучаться различным дисциплинам без применения стандартных алгоритмов рекомендации.
Обновлено в 04:21
Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов

Обновлено в 02:41
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Спорт

Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта

Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:26
Здоровье

Тарифы ОМС для Мурманской области могут пересмотреть

«Анализируем и правим диспропорцию финансирования системы здравоохранения - и тарифы ОМС, и систему распределения средств по больницам», - написал Андрей Чибис в Социальной сети.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие

Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Полиция Австрии задержала стрелявшего с балкона депутата

Сообщается, что сначала политик хотел выстрелить в фото президента Австрии Александра Ван дер Беллена и бывшего канцлера Себастьяна Курца, но потом начал стрелять в кусты под балконом.
Обновлено в 07:25
Политика

Зеленский потребовал вернуть Украине осужденного в Италии военного

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть в страну нацгвардейца Виталия Маркива, который был приговорен в Италии к 24 годам по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 08:00
Музыка

Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций резидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Политика

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

Обновлено в 05:43
Политика

Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ

О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.
Обновлено в 10:43
Автоспорт

Гран-при Великобритании. Боттас выиграл квалификацию

На трассе в Сильвестоуне проходит десятый этап Формулы-1 Гран-при Великобритании.
Обновлено в 10:16
Происшествия

Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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