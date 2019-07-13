Политика

В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с ПутинаРИА Новости 06:39

По словам депутата, украинский президент в качестве гостя может проехаться и по Крымскому мосту. "Я думаю, это было бы очень символичным для Зеленского — начать свой визит в российский Крым с поездки по такому грандиозному сооружению, как Крымский мост", — считает Гемпель.
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В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, который собирается открыть мост через Днепр, проехав по нему за рулем КамАЗа, фактически начал брать пример с Владимира Путина, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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