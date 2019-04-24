Политика

В Крыму отменят национальный роумингТАСС 07:08

Национальный роуминг в Крыму будет отменен, мобильные операторы смогут компенсировать потери за счет увеличения притока клиентов.
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В Крыму пообещали отменить национальный роуминг с 1 июня

Российская газета07:45

В Крыму отменят национальный роуминг

Коммерсантъ07:34

ФАС пообещала «абсолютно исключить» национальный роуминг в Крыму

РБК07:20

В Крыму отменят национальный роуминг

ТК Звезда07:29

Фас выступает за разумную конкуренцию при поставке топлива в Крым

Интерфакс - Россия07:24

ФАС рассчитывает на отмену роуминга с Белоруссией в конце 2019 года

RT на русском07:30

В ФАС ожидают снижения цен на топливо в Крыму после запуска железнодорожной части моста

ТАСС07:20
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Наука

Ученые назвали признаки склонности к изменам

Ученые назвали признаки, которые есть у мужчин и женщин, неверных своим супругам.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

В Челябинской области организована проверка обстоятельств смерти младенца, обнаруженного в самодельном гробу на обочине дороги.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Виноделы Крыма предупредили о возможной остановке производства

Винодельческие предприятия Крыма могут остановить производство на длительный срок по причине дефицита винной бутылки.
Обновлено в 07:59
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Омске школьник получил тяжелую травму, пытаясь перелезть через забор

В Омске 12-летний мальчик перелазил через металлический забор, огораживающий территорию гимназии, и получил тяжёлую травму живота.
Обновлено в 07:26
Политика

Путин упростил получение российского гражданства жителям ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин не увидел призыв работников «Севмаша», заявили в Кремле

Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

На фоне слухов о разводе Алсу коротко подстриглась

Обновлено в 00:39
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

Салах сфотографировался со звездой «Игры престолов»

На одном из фото Салах запечатлён с известной актрисой Эмилией Кларк из телесериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:24
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

В прошлом году глава Минздрава сообщала, что в период с 2013-го по 2018 год россияне стали пить меньше на 80 процентов.
Обновлено в 07:40
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожники Pajero

Японская компания Mitsubishi планирует свернуть на внутреннем рынке продажи своего легендарного внедорожника Mitsubishi Pajero, который впервые появился на свет еще в 1982 году, сообщает ЕНВ со ссылкой на вещательную корпорацию NHK.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Рудинштейн рассказал о состоянии здоровья Пугачевой и Джигарханяна

Как отметил продюсер, Пугачева тоже находится в плохом состоянии. Ранее сообщалось, что Пугачева отметила свой 70-летний юбилей.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор украинцу за контрабанду частей для танков

Таганский районный суд Москвы признал гражданина Украины Андрея Гашенко виновным в попытке контрабанды конденсаторов для танков «Армата» и Т-90.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Андрей Разин назвал Леру Кудрявцеву шантажисткой и «проституткой»

Обновлено в 05:28
Кино

Леонардо Ди Каприо может сняться в новой картине Гильермо Дель Торо

Обновлено в 06:29
Происшествия

Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме, сообщили СМИ

"Действительно, есть сотрудники, которые время от времени нарушали этот запрет, и мы об этом сожалеем", - заявил агентству представитель компании Марк Эскенази.
Обновлено в 07:33
Авто

Появились первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия

Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках

В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Футбол

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Российские следователи нашли еще двоих убийц летчика Пешкова в Сирии

Заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова добивается Следственный комитет России.
Обновлено в 07:55
Кино

Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе

Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено вчера в 05:00
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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