Политика
В Крыму отменят национальный роумингТАСС 07:08
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:46, Ашберн
Политика
Киев потребовал от Москвы отменить решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с указом президента РФ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик) и призывает международное сообщество усилить политическое и санкционное давление на Россию.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Футбол
Кокорин в шутку попросил сделать ему комнату в зале суда
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
88-летний Краско вернулся к экс-супруге
Актер Иван Краско, которому уже 88 лет, вновь сошелся с бывшей супругой Натальей Вяль.
Обновлено в 08:35
Здоровье
ВОЗ предупредила об опасности гаджетов для детей до пяти лет
В ВОЗ рассказали, что дети младше года должны двигаться ползком не менее 30 минут в день и в принципе не использовать гаджеты.
Обновлено в 11:43
Общество
Скворцова заявила о достижении рекорда по продолжительности жизни
Средняя продолжительность жизни в России составила 72,9 года.
Обновлено в 10:37
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Энергетика
За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ
При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.
Обновлено в 12:44
Хоккей
Хоккей. «Локо» стал трехкратным обладателем Кубка Харламова
Ярославский "Локо" выиграл финальную серию Молодежной хоккейной лиги у "Авто" из Екатеринбурга и стали обладателем Кубка Харламова.
Обновлено в 12:19
Здоровье
Гастроэнтеролог опроверг информацию о вреде газированной воды
По словам доктора медицинских наук, газированная вода активизирует ферменты и повышает активность желез внутренней секреции, а также улучшает аппетит.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Музыка
Умер французский рок-музыкант Дик Риверс
В среду, 24 апреля, в возрасте 74 лет скончался французский музыкант Дик Риверс.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Здоровье
Как в РАН разоблачили Instagram-шарлатанку Елену Корнилову
В Российской академии наук (РАН) разоблачили популярного блогера-натуропата Елену Корнилову.
Обновлено в 11:41
Политика
ФБР рассекретило доклад о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено вчера в 05:21
Армия и оружие
США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе
США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:20
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Хоккей
Латвия — Россия: Илья Ковальчук начнёт матч во втором звене
Календарь группового раунда чемпионата мира — 2019 Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук начнёт игру во втором звене с Александром Кадейкиным и Александром Барабановым.
Обновлено в 11:44
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика
В Крыму вспоминают жертв геноцида армянского народа
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО
«Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.
Обновлено в 05:02