Глава ФАС заявил об отмене национального роуминга в Крыму с 1 июняИзвестия 08:06

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года.

Глава ФАС заявил об отмене национального роуминга в Крыму с 1 июня

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