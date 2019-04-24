Политика
В Крыму отменят национальный роумингТАСС 07:08
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
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Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин своим указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:01
Политика
Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту
Обновлено в 09:17
Футбол
«Томь» проиграла «Сибири», «Спартак-2» сильнее «Тюмени»
Обновлено в 10:18
Энергетика
Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ
Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Обновлено в 03:52
Политика
«Аэрофлоту» разрешили купить 100 самолетов Boeing и Airbus
Обновлено в 10:38
Энергетика
В Белоруссию начала поступать качественная нефть из России
Ранее заместитель председателя концерна белорусского "Белнефтехима" Владимир Сизов заявил, что загрязненная российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических начала поступать на территорию Украины и Евросоюза (ЕС).
Обновлено в 08:07
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Силовики были задержаны накануне в связи с расследованием дела о преступном сообществе Рауля и Рауфа Арашуковых, им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:44
Политика
Путин призвал парламент укреплять связь с обществом
Президент Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании заявил, что парламентариям следует укреплять обратную связь с гражданским обществом с целью оперативного внесения корректировок в практическую работу.
Обновлено в 08:44
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,2%, выше ожиданий
Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,2 миллиона баррелей в день, увеличившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Поезд с токсичными веществами сошел с рельсов в Канаде
Обновлено в 10:46
Политика
«Росатом» объяснил риски для АЭС Украины из-за американского топлива
Из-за решения Украины закупать часть ядерного топлива для АЭС у американской Westinghouse возникают технологические и экологические риски, заявил в интервью РБК гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Подмосковные полицейские избили до смерти отца чемпиона мира по MMA
Отец чемпиона мира по боям смешанного стиля (MMA) Магомеда Юнусилау 46-летнего Сулли Юнусилау скончался в больнице после избиения сотрудниками полиции, передает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Общество
Россиянам предложат запретить держать дома крокодилов, макак и росомах
Рабочая группа при Минприроды выступила за расширение списка животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.
Обновлено в 05:37
Политика
Путин дал старт новому СПГ-заводу
Президент по видеосвязи из Таврического дворца в Санкт-Петербурге принял участие в церемонии начала отгрузки сжиженного природного газа с построенного в Ленинградской области нового завода "Криогаз-Высоцк".
Обновлено в 09:20
Экономика
ФБК нашел у Силуанова и Цаликова элитные дачи на Рублевке
По словам Навального, Силуанов и Цаликов строят дачи по соседству в элитной части Рублевки – в деревне, которая называется Раздоры.
Обновлено в 09:27
Культура
В «Квартале 95» нашли замену Зеленскому
Обновлено в 10:39
Здоровье
Минздрав заявил о снижении потребления алкоголя
Потребление алкоголя в России за 8 лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09
Общество
Сергея Зверева вызвали в суд за одиночный митинг
Телеведущего и стилиста Сергея Зверева вызвали в суд по административному делу за одиночный митинг на Красной площади, в ходе которого он выступил против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Башкирии раскрыли махинацию с землей на 1 млрд рублей
Обновлено в 07:11
Общество
Движение «За права человека» Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом»
Мещанский районный суд Москвы на 300 тысяч рублей оштрафовал движение «За права человека» за то, что организация не внесла свои данные в реестр «иностранных агентов», сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на главу движения Льва Пономарева.
Обновлено в 07:21