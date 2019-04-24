Политика
В Крыму отменят национальный роумингТАСС 07:08
Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в закон "О связи", отменяющие с 1 июня 2019 года национальный роуминг и обязывающие операторов мобильной связи устанавливать единые тарифы на все звонки на территории России.
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Экономика
Главой ОЗК выбрали замминистра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева
Собрание акционеров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) утвердило кандидатуру заместителя министра сельского хозяйства Дмитрия Сергеева на должность генерального директора компании.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Экс-замначальника отдела МВД по СКФО попался на попытке мошенничества
Уголовное дело открыто против замначальника отдела ГУ МВД по СКФО Игоря Алюшина, он задержан на Ставрополье по подозрению в покушении на мошенничество.
Обновлено в 14:44
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Экономика
Минфин и Минобороны опровергли приведенные Навальным данные о дачах
Речь идет о публикации, в которой фигурируют первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов и первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 13:38
Кино
Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в Китае с абсолютным рекордом
Обновлено вчера в 17:12
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Футбол
Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал причины, по которым команда одержала победу над «Ростовом», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.
Обновлено в 14:39
Общество
Росреестр сообщил, какие теплицы на участках не облагаются налогом
Глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова уточнила, что теплицы, построенные для коммерческих целей и имеющие площадь более 50 кв. метров должны облагаться налогом в обязательном порядке.
Обновлено в 03:24
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Игры
Days Gone будет получать бесплатные обновления с новым контентом
Обновлено в 13:20
Футбол
ЦСКА победил «Анжи» в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА со счетом 2:0 одолели махачкалинский "Анжи" в матче 25-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:35
Политика
Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке
На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.
Обновлено в 09:54
Политика
ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину
Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Политика
Снижать тарифы на вывоз мусора разрешил Дмитрий Медведев
Как сообщил глава кабинета министров, в подписанном постановлении заложена возможность пересмотра тарифа по вывозу мусора, который нужно снижать за счет вывоза в так называемые временные объекты.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл выйдет из декретного отпуска
Меган Маркл, похоже, поставила перед собой цель во всем отличаться от герцогини Кембриджской.
Обновлено в 06:30
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Экономика
Россияне массово распродают дачи, не желая платить налоги
Несмотря на большое количество предложений, цены на дачи ползут вверх Россияне стали массово продавать дачи, эксперты связывают это с дачной амнистией и необходимостью платить налог, пишет РБК.
Обновлено вчера в 06:32
Футбол
ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»
Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В УФСИН уточнили информацию об отравлении в «Матросской Тишине»
Ранее заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что двое заключённых столичного СИЗО «Матросская Тишина» скончались в результате передозировки наркотиков.
Обновлено в 14:13
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31