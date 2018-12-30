Мы проехали на автобусе. Могу сказать, самые хорошие впечатления. Автобус не качает, не трусит. Для опыта можно было поставить стакан на торпеду и убедиться в том, что на дороге не качает. Дорога построена по современным технологиям.

В субботу рабочее движение открылось на первом участке — от Симферополя до Белогорска — длиной 27,5 километра. Первым по новой дороге проехал глава республики Сергей Аксенов. Ожидается, что 31 декабря запустят движение по всей 190-километровой первой очереди трассы от Керчи до Симферополя.

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