Транспорт
Рабочее движение запустят по всей протяжённости первой очереди трассы от Керчи до Симферополя 31 декабря. Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов первым проехал по одному из четырёх участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида».
RT на русском03:38
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Мы проехали на автобусе. Могу сказать, самые хорошие впечатления. Автобус не качает, не трусит. Для опыта можно было поставить стакан на торпеду и убедиться в том, что на дороге не качает. Дорога построена по современным технологиям.
— Сергей Аксенов, российский политикРИА Новости вчера в 02:47
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