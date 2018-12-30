Мы проехали на автобусе. Могу сказать, самые хорошие впечатления. Автобус не качает, не трусит. Для опыта можно было поставить стакан на торпеду и убедиться в том, что на дороге не качает. Дорога построена по современным технологиям.

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