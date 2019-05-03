В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартируГазета.Ru 09:58

Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе.

В штабе Зеленского отметили, что семья намерена пользоваться недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма Украине". В свою очередь Фикс отметил, что если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой.

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

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