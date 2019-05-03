Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартируГазета.Ru 09:58
В штабе Зеленского отметили, что семья намерена пользоваться недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма Украине". В свою очередь Фикс отметил, что если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой.
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Наука
В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков
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Здоровье
Москвичам среднего и старшего возраста рассказали о доказательной медицине
Основными участниками фестиваля стали горожане среднего и старшего возраста.
Обновлено в 10:18
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Культура
В новой серии «Простоквашино» почтальон Печкин стал добрым
Обновлено в 07:37
Музыка
Выдержанная страсть
Играли с удовольствием и страстью, чуть сдерживая южный темперамент.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Пентагон прогнозирует увеличение числа военных баз Китая за рубежом
Как полагают США, Китай будет стремиться создать дополнительные военные базы в странах, «с которыми у него давние дружеские отношения и схожие стратегические интересы», и в которых уже был прецедент для размещения иностранных военных.
Обновлено в 00:35
Футбол
Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в московскую клинику
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, была перевезена на частном самолете в московскую клинику, ее самочувствие улучшается.
Обновлено в 10:32
Политика
Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Летевший из Минвод самолет совершил аварийную посадку в Казахстане
Летевший рейсом Минеральные Воды - Нур-Султан самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в международном аэропорту столицы Казахстана.
Обновлено в 09:56
Происшествия
Бывшую «мисс Уругвай» нашли мертвой в отеле Мехико
Победительница конкурса "Мисс Уругвай" 2006 года Фатими Давила найдена мертвой в одном из отелей в Мехико. Об этом пишет портал Universal.
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 11:08
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
«Рубин» обыграл «Оренбург» и прервал серию поражений в РПЛ
Обновлено в 11:42
Политика
В Донецке начали принимать документы на получение паспорта РФ
Накануне в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР сообщили, что со вторника, 7 мая, все 33 территориальных подразделения миграционной службы республики начнут принимать документы на оформление российского гражданства и проводить консультации граждан по этому вопросу.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон
«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Общество
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди
Обновлено в 03:32
Хоккей
Георгиев займет место в воротах сборной России в игре с Финляндией
С первых минут место в воротах займет Александр Георгиев. В первой игре турнира против Швеции (4:6) ворота защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 11:54
Авто
Ателье MTM разрабатывает 480-сильный Ateca Cupra
Тюнеры объявили о новом проекте на базе кроссовера Ateca Cupra. Напомним, что ранее мастерская HGP представила доработанный Ateca Cupra.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода
В Москве чемпионка Европы по художественной гимнастике Диана Боциева сбила пешехода, переходившего дорогу.
Обновлено в 11:32
Политика
В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского
Внефракционный депутат Сергей Мищенко внес в Верховную раду Украины законопроект о проведении торжественного заседания парламента в честь инаугурации нового президента страны.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
Армия Хафтара отступила от Триполи
Обновлено в 10:46
Политика
Помпео обвинил Россию в тайной работе со спецслужбами Венесуэлы
Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в службах безопасности Венесуэлы работает много людей, связанных с Россией.
Обновлено вчера в 21:02
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Хоккей
Шестеркин и Кравцов подписали контракты с «Рейнджерс»
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Никита Пресняков показал свою жену Алену Краснову без макияжа
Никита Пресняков продемонстрировал в Instagram-stories кадр с совместного времяпровождения с супругой Аленой Красновой.
Обновлено в 12:25