В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартируГазета.Ru 09:58

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости". Ранее стало известно, что жена Зеленского Елена купила элитный пентхауз в Крыму.

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

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