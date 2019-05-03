Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаусГазета.Ru вчера в 14:18
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Читать в источнике
Оценить468
Подробнее о событии
Показать все источники
В Крыму рассказали, почему Зеленский не сможет пожить в своей квартире в Ливадии
Life.ruвчера в 04:50
В Крыму назвали условия для визитов Зеленского в свой пентхаус в Ливадию
РИА Новости Крымвчера в 04:29
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 00:42, Ашберн
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 11:53
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
ЛНР: за неделю ВСУ 43 раза нарушили перемирие в Донбассе
По территории самопровозглашенной республики украинские силовики выпустили более 580 боеприпасов Начальник пресс-службы оборонного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что за неделю украинские военные нарушили перемирие в Донбассе 43 раза, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:00
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Авто
В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106
Как следствие — тюнингованная версия ВАЗ-2106 стала мощнее, лучше управляется и быстрее останавливается.
Обновлено вчера в 09:52
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Что обсудили Путин и Трамп в ходе телефонных переговоров
В пятницу, 3 мая, по инициативе американской стороны состоялся продолжительный телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 14:35
Общество
Гибель озимых: в Татарстане введен режим ЧС
В Татарстане введен режим ЧС из-за гибели озимых культур.
Обновлено вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух
Серьезными неприятностями обернулся, казалось бы, обычный перелет одной из звезд скандального шоу «Дом-2» Марии Кохно из Симферополя в Москву.
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Обновлено вчера в 22:52
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Гаджеты
AMD верит в способность TSMC удовлетворить спрос на 7-нм продукты
TSMC справится с заказами AMD на выпуск 7-нм изделий При таком обилии новинок вопрос о способности TSMC удовлетворить спрос AMD назревал сам собой, и на торжественном ужине он был озвучен кем-то из гостей мероприятия.
Обновлено вчера в 11:10
Футбол
Восемь футболистов «Барселоны» пропустят матч с «Сельтой»
Пресс-служба «Барселоны» сообщила, что восемь футболистов пропустят матч 36-го тура чемпионата Испании против «Сельты».
Обновлено вчера в 16:20
Политика
В Крыму ответили на заявления Зеленского об общем у России и Украины
В России и Украине живут братские народы, которым нечего делить, заявил «РИА Новости» первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова избранного украинского президента Владимира Зеленского о том, что из общего у двух стран осталась только граница.
Обновлено вчера в 03:53
Наука
Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен
Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.
Обновлено 02 мая в 02:59
Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Всего же центральные банки мира приобрели в I квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Энергетика
Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу
Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Озвучивавший «Винни-Пуха» актер изнасиловал жену на глазах у дочери
По словам Стефани, Каммингс схватил ее, нагнул на стол и изнасиловал на глазах у четырехлетней дочери.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Яна Рудковская дома застала Евгения Плющенко в постели «с другой»
Поклонники отметили, насколько нежно фигурист обнимает маленького питомца. Видеоролик записала Яна Рудковская по возвращению ночью домой.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Обновлено вчера в 18:47
Авто
Эксклюзивный Lykan HyperSport превратили в полицейскую машину
Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31