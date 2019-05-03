Политика

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаусГазета.Ru вчера в 14:18

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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Украинский политик
Украинский политический деятель, избранный президент Украины, победивший на выборах в 2019 году при поддержке партии «Слуга народа». Ранее получил широкую известность в качестве комедийного актёра, режиссёра, продюсера, сценариста. Основатель и художественный руководитель Студии «Квартал-95».
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