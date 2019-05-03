В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаусГазета.Ru вчера в 14:18

Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус

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