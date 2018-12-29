Политика
В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуострова
В Крыму оценили заявление о потерях Украины из-за блокады полуостроваРИА Новости06:54
Ранее Семиноженко заявил о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год. Он добавил, что водоснабжение полуострова Киев перекрыл для того, чтобы "крымчане еще больше полюбили материковую Украину".
РИА Новости06:54
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Колоссальные потери, которые мы понесли из-за разрывов связей, колоссальные блокирования Крыма, из-за чего мы только на экспорте теряем в год сотни миллионов долларов — денег, которые должны были поступать в энергосистему и положительно сказываться на снижении тарифов за электроэнергию.
— Владимир Семиноженко, украинский политикОреанда-Новости 05:32
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