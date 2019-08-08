Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с постоянно повторяющимся заклинанием, не имеющим отношения к реальности.

с чего всё началось

Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.

В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуострова

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