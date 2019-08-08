Политика
В Крыму оценили заявление Зеленского о «возвращении» полуостроваRT на русском вчера в 22:41
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал в беседе с РИА Новости заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым «вернётся» в состав Украины.
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с чего всё началось
Российский сенатор от крымского региона Сергей Цеков сравнил слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма с постоянно повторяющимся заклинанием, не имеющим отношения к реальности.РИА Новостивчера в 19:21
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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «возвращении» полуострова
Московский Комсомолецвчера в 19:40
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Футбол
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Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
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Обновлено в 02:47
Путешествия
Месяц, вай: перелеты в Грузию подорожали почти в полтора раза
Авиаперелеты из России в Грузию подорожали на 31–55% после введения запрета на прямое авиасообщение, который начал действовать ровно месяц назад.
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Политика
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Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики оценил роль России в объединении Германии. Об этом он заявил в эфире канала ZDF.
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Экономика
Росстат зафиксировал рост цен на хлеб в 2019 году
Стоимость хлеба и хлебобулочных изделий за семь месяцев 2019 года увеличилась на 7,7% (относительно аналогичного периода 2018 года).
Обновлено в 03:45
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
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Обновлено вчера в 07:51
Общество
ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно
Представители «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обратились в Министерство труда и социальной защиты РФ с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний время от времени работать удаленно.
Обновлено вчера в 15:00
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $56
В последний раз цена нефти марки Brent находилась ниже $56 за баррель 4 января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Политика
Жээнбеков: Атамбаев грубо попрал Конституцию Киргизии
Грубое нарушение закона, оказав активное вооруженное сопротивление властям республики при попытке задержания, совершил бывший президент Атамбаев, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 8 августа в ходе заседания Совета безопасности республики, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:46
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Технологии
В России создают тяжёлый экраноплан для тушения лесных пожаров
Масса аварийно-спасательного экраноплана составит 500-700 тонн.
Обновлено в 03:26
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
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Полиция пришла с обысками к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией
По информации канала, полиция пришла с обысками к Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади.
Обновлено в 02:16
Общество
Петербург вошел в рейтинг городов по числу любителей кошек
Петербург вошел в список городов, где проживает наибольшее число любителей кошек, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Mail.ru Group.
Обновлено в 02:55
Общество
Эксперты выяснили сроки ухода молодежи с первого места работы
Исследование показало, что девушки чаще молодых людей объясняют уход с первого места работы некомфортным режимом или расположением места занятости, а молодые люди жалуются на начальство и неприемлемые условия труда.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Эрдоган высказался о позиции Турции относительно Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Обновлено вчера в 14:45
ЖКХ
Фасады столичных домов начали ремонтировать по новой технологии
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Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров
В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Чистая прибыль «МегаФона» снизилась в два раза
На 30 июня чистый долг «МегаФона» составлял 360 млрд руб. вместо 363,3 млрд руб. на конец первого квартала этого года.
Обновлено в 03:01
Гаджеты
Полный список смартфонов Honor, которые получат EMUI 10
Дата выхода Официальный дебют прошивки EMUI 10 состоится на конференции для разработчиков Huawei Developers Conference, 9 августа этого года.
Обновлено вчера в 11:52
Транспорт
Госдума предложила новую версию законопроекта о деятельности такси
Комитет Госдумы по по транспорту и строительству предложил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В России захотели завести уголовное дело на Сталина
В России захотели возбудить уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок в период сталинского террора.
Обновлено в 02:42
Экономика
Медведев поручил обеспечить своевременную реализацию планов социального развития ДФО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду профильных министерств обеспечить реализацию мероприятий по социальному развитию центров экономического роста Дальнего востока в установленные сроки.
Обновлено в 02:54