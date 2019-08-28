Политика
RT на русскомВ Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
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Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Вечерняя Москва вчера в 06:03
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Появились кадры с места обрушения стены здания в Новосибирске
В сети обнародованы кадры с места обрушения стены здания насосной станции в Ленинском районе Новосибирска.
REGNUM 04:04
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство
Суд в Киеве освободил Вышинского под личное поручительство.
ТАСС 04:53
Политика
Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу
Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
РИА Новости вчера в 19:01
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Транспорт
Утверждена стоимость проезда на Московских центральных диаметрах
Минимальная стоимость разовой поездки на Московских центральных диаметрах (МЦД) в центре столицы будет равна стоимости поездки на других видах общественного транспорта по карте «Тройка», то есть 38 рублям по состоянию на 2019 год.
Мослента вчера в 12:21
Общество
Текслер признал, что Челябинск не смог бы принять саммиты ШОС и БРИКС
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер признал, что город не смог бы провести саммиты ШОС и БРИКС в полном объеме.
Znak.com 04:17
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 03:44
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Актер и Народный артист России Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
ФАН 03:43
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Наука
РЖД впервые показали беспилотную «Ласточку»
РЖД впервые продемонстрировали на испытательном кольце в Щербинке беспилотный электропоезд "Ласточка", который автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека, передаёт корреспондент РИА Новости.
ПРАЙМ 02:47
Происшествия
На Украине из-за обвала жилого дома погибли два человека
Два человека погибли и еще семь были госпитализированы в результате обвала жилого дома в городе Дрогобыч Львовской области.
ТАСС 02:13
Гаджеты
Сбербанк создаст свою умную колонку
Сбербанк начал разрабатывать собственную умную колонку, которая станет стержнем экосистемы кредитной организации, сообщает РБК со ссылкой на трех источников, близких к банку.
Forbes 03:42
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости вчера в 15:06
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
Специалисты Минпросвещения совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали регламентированные нормы поведения для педагогов в социальных сетях, сообщает 27 августа газета «Известия».
REGNUM вчера в 16:54
Армия и оружие
Россия может помочь Турции в создании новейшего истребителя TF-X
Москва может помочь Анкаре в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X.
Известия 04:31
Наука
Физики успешно провели эксперимент по квантовой телепортации
Computerworld Россия 04:07
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
Коммерсантъ вчера в 18:42
Происшествия
Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека
По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53