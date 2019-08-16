Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

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Стратегию команды президента Украины Владимира Зеленского по реинтеграции Крыма и Донбасса сочли актом популизма. Об этом заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков, передает РИА Новости.

В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова

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