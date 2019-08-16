Политика
В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуостроваLenta.ru 02:37
Стратегию команды президента Украины Владимира Зеленского по реинтеграции Крыма и Донбасса сочли актом популизма. Об этом заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков, передает РИА Новости.
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Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.РИА Новости00:05
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В Крыму назвали стратегию Зеленского по «возращению» полуострова «актом популизма»
Московский Комсомолец00:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
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