В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29RT на русском 21:58

Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток - стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать.

«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», —заявил депутат. Он отметил, что вся находящаяся на полуострове украинская боевая техника не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года.

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

Происшествия Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100 Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.

Финансы Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.

Политика В Италии испанским королям по ошибке включили не тот гимн В итальянском Неаполе во время торжественного мероприятия Cotec Europa, на котором присутствовали два испанских монарха — нынешний король Филипп VI и его отец король Хуан Карлос I, по ошибке включили гимн времен диктатуры в Испании.

Политика Слушания по делу Уилана состоятся в конце мая Слушания по делу Пола Уилана, арестованного в России по обвинению в шпионаже, состоятся в конце мая.

Происшествия Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.

Происшествия Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.

Здоровье Кто рано встает, тому с сексом везет Оказалось, что жаворонки, хотя и рано встают, спят в среднем 7 часов.

Политика Обнародованы детали «сделки века» США Опубликованы детали плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известного как «сделка века».

Происшествия Женщина оставила свою дочь с насильником в обмен на 65 долларов В аргентинском городе Ла Банда арестовали женщину, которая за 65 долларов разрешила другу своего сожителя изнасиловать ее 11-летнюю дочь.

Экономика ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий ФНС представила статистику жизненного цикла предприятий Как следует из данных ФНС за первый квартал 2019 года, бизнес все реже решается на открытие в стране новых компаний.

Политика Помпео заявил, что Германия с пониманием отнеслась к отмене его визита Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Германия с пониманием отнеслась к отмене его визита.

Футбол Клопп выругался в эфире после победы «Ливерпуля» над «Барселоной» Сразу после финального свистка арбитра Джюнейта Чакыра из Турции, который обслуживал ответный матч 1/2 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Барселона", наставник "красных" Юрген Клопп кратко, но очень эмоционально прокомментировал невероятную победу своих подопечных.

Политика NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.

Финансы Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.

Авто Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta По данным издания Autocar, компания KIA представит серийную версию концептуального кроссовера KIA SP Signature 20 июня 2019 года.

Общество Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе Националист Дмитрий Демушкин рассказал РБК, что начинает работу в качестве заместителя главы администрации сельского поселения Барвихинское.

Происшествия Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.

Политика Двух украинских рыбаков освободили в Крыму Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.

Политика Коломойский назвал срок возвращения на Украину Украинский бизнесмен и экс-глава "Приватбанка" Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.info, что намерен вернуться на Украину после инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского.

Армия и оружие В Афганистане погиб американский военный Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.