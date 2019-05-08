Политика

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29RT на русском 21:58

«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», —заявил депутат. Он отметил, что вся находящаяся на полуострове украинская боевая техника не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года.
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Дмитрий Белик
Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток - стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать.
— Дмитрий Белик, украинский политикРЕН ТВ 20:16

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Депутат Госдумы: украинские МиГ-29, оставшиеся в Крыму, дешевле сдать на металлолом

Вести.Ru22:43

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В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

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РИА Новости20:09
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
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Испанский хавбек "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заинтересован в переходе в "Барселону".
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Происшествия

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Происшествия

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Происшествия

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Оказалось, что жаворонки, хотя и рано встают, спят в среднем 7 часов.
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Помпео заявил, что Германия с пониманием отнеслась к отмене его визита

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Клопп выругался в эфире после победы «Ливерпуля» над «Барселоной»

Сразу после финального свистка арбитра Джюнейта Чакыра из Турции, который обслуживал ответный матч 1/2 финала ЛЧ "Ливерпуль" - "Барселона", наставник "красных" Юрген Клопп кратко, но очень эмоционально прокомментировал невероятную победу своих подопечных.
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Общество

Подтверждено аномальное голосование на шоу «Голос. Дети»

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Ракетный обстрел авиабазы «Хмеймим». Обнародовано новое видео

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Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta

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Демушкин рассказал о своей новой работе чиновником в Барвихе

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Телеведущая Тамилла Абдулаева погибла в ДТП

В Дагестане в результате ДТП погибла журналист и телеведущая Тамилла Абдулаева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава по региону.
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Армия и оружие

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Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
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В Афганистане погиб американский военный

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Шойгу на репетиции парада Победы впервые появился на кабриолете Aurus

Министр обороны Сергей Шойгу во время репетиции парада Победы выехал на Красную площадь в Москве на новом автомобиле Aurus Senat.
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