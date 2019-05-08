Политика
В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29RT на русском 21:58
«Истребители МиГ-29 ВВС Украины, находящиеся на территории авиабазы Бельбек, пришли в полную негодность, сегодня они представляют собой жалкое зрелище», —заявил депутат. Он отметил, что вся находящаяся на полуострове украинская боевая техника не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года.
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Они сегодня напоминают не ястребов, а хромых уток - стойки шасси и колеса у них отжили свое. На сегодняшний день их дешевле сдать на металлолом, чем ремонтировать.
— Дмитрий Белик, украинский политикРЕН ТВ 20:16
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Армия и оружие
Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»
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