В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29РИА Новости вчера в 20:09

После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти в МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек". Вся украинская боевая техника, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года.

В Крыму оценили состояние оставшихся на полуострове украинских МиГ-29

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