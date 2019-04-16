В Крыму оценили решение суда по иску «Укрнафты»RT на русском 12:44

Ранее в «Укрнафте» сообщили, что Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу компании более $44 млн. В Минюсте России заявили, что не признают законность решения суда по иску «Укрнафты». Москва намерена оспаривать это решение.

В Крыму оценили решение суда по иску «Укрнафты»

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