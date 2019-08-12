Политика

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в КрымРИА Новости 15:52

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров. Собеседник телеканала подчеркнул, что посещение Крыма российскими властями — это внутренне дело страны.
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Политика

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