Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров. Собеседник телеканала подчеркнул, что посещение Крыма российскими властями — это внутренне дело страны.

В Крыму оценили реакцию США на визит Путина в Крым

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