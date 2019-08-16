Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

с чего всё началось

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.

В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма

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