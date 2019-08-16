Политика
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению КрымаИзвестия 03:28
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
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Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.РИА Новости00:05
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В Крыму назвали стратегию Зеленского по «возращению» полуострова «актом популизма»
Московский Комсомолец00:19
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
Захарова: Москва просит не выгораживать ВСУ в Донбассе
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона просит мировое сообществе перестать вставать на защиту ВС Украины в Донбассе.
Обновлено в 04:17
Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания в двигатель птицы
Птица могла попасть в правый двигатель лайнера, проводится осмотр Более чем на 2,5 часа был задержан вылет рейса авиакомпании "Победа" из-за подозрения на попадание птицы в двигатель самолета, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:45
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы
Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы В пятницу, 16 августа, исполнилось два года со дня смерти Веры Глаголевой.
Обновлено в 03:39
Экономика
Минпромторг РФ разработал новые СанПиН по общепиту
Минпромторг России разработал новые Санитарно-эпидемиологических требования (СанПиН) к торговым объектам, реализующим пищевые продукты, и к общепиту, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:57
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье
Жестко севший в Подмосковье Airbus А321 при взлете столкнулся со стаей чаек.
Обновлено вчера в 01:04
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Пилоты аварийно севшего в поле А321 вернулись в Екатеринбург
Пилоты аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург.
Обновлено в 02:47
Общество
Увеличилось число безработных предпенсионного возраста
Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Происшествия
На Кубани восемь человек доставлены в больницу после ДТП
В ЦРБ Апшеронского района было доставлено восемь пострадавших, среди которых четверо детей.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках
Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Недвижимость
Количество сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%
Рост количества сделок со вторичным жильем в июле в Москве прошел на фоне падения в два раза сделок с новостройками: в июле в Москве по ДДУ было заключено 5,6 тыс. сделок (против 11,6 тыс. в июне).
Обновлено в 02:34
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
Госдума решила простимулировать авторынок запретом старых машин
Обновлено 14 августа в 05:29
Происшествия
В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком
44-летний пастор из Флориды был арестован после поцелуя с 15-летним мальчиком.
Обновлено вчера в 18:52
Здоровье
Жалобы россиян из-за пожаров в Сибири признали среднестатистическими
Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.
Обновлено вчера в 11:03
Общество
Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
Обновлено в 00:59
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Политика
В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности
«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
Обновлено вчера в 17:23
Финансы
Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза
"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах облепихи
Облепиха позитивно сказывается на здоровье волос и кожи головы.
Обновлено вчера в 17:11