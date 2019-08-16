Политика

В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению КрымаИзвестия 03:28

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
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с чего всё началось

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

Новая стратегия Киева по возвращению Крыма под украинскую юрисдикцию — бессмыслица и акт популизма, заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.
РИА Новости00:05

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В Крыму оценили план Зеленского по возвращению полуострова

URA.Ru00:28

В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма

Известия03:28

Вице-спикер Крыма оценил стратегию Зеленского по возвращению полуострова

Газета.Ru00:25

В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова

РБК02:15

«Вызывает иронию»: в Крыму высказались по поводу стратегии Украины

РЕН ТВ00:19

В Крыму назвали стратегию Зеленского по «возращению» полуострова «актом популизма»

Московский Комсомолец00:19

В Крыму оценили стратегию Зеленского по «возвращению» полуострова

РИА Новости00:05
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика

WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
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В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

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Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком

Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания в двигатель птицы

Птица могла попасть в правый двигатель лайнера, проводится осмотр Более чем на 2,5 часа был задержан вылет рейса авиакомпании "Победа" из-за подозрения на попадание птицы в двигатель самолета, сообщает агентство "Москва".
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Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
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Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы

Дочь Веры Глаголевой почтила память ушедшей из жизни мамы В пятницу, 16 августа, исполнилось два года со дня смерти Веры Глаголевой.
Обновлено в 03:39
Экономика

Минпромторг РФ разработал новые СанПиН по общепиту

Минпромторг России разработал новые Санитарно-эпидемиологических требования (СанПиН) к торговым объектам, реализующим пищевые продукты, и к общепиту, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:57
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
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Происшествия

Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье

Жестко севший в Подмосковье Airbus А321 при взлете столкнулся со стаей чаек.
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Теннис

Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»

Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Пилоты аварийно севшего в поле А321 вернулись в Екатеринбург

Пилоты аварийно севшего в Подмосковье Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин вернулись в Екатеринбург.
Обновлено в 02:47
Общество

Увеличилось число безработных предпенсионного возраста

Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.
Обновлено в 00:54
Происшествия

На Кубани восемь человек доставлены в больницу после ДТП

В ЦРБ Апшеронского района было доставлено восемь пострадавших, среди которых четверо детей.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом

В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В РФ рассказали о «контролировавших мир» подлодках

Подлодки проекта 941 «Акула» контролировали мир, заявил ТАСС капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено в 01:48
Недвижимость

Количество сделок со вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%

Рост количества сделок со вторичным жильем в июле в Москве прошел на фоне падения в два раза сделок с новостройками: в июле в Москве по ДДУ было заключено 5,6 тыс. сделок (против 11,6 тыс. в июне).
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«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
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Авто

Госдума решила простимулировать авторынок запретом старых машин

Обновлено 14 августа в 05:29
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В США пастора арестовали за поцелуи с 15-летним мальчиком

44-летний пастор из Флориды был арестован после поцелуя с 15-летним мальчиком.
Обновлено вчера в 18:52
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Жалобы россиян из-за пожаров в Сибири признали среднестатистическими

Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров действует в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии.
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Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.
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Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%

Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Политика

В МИД Ирана обвинили США в попытке украсть танкер Grace 1

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что пиратская попытка США украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре, показывает неуважение американских властей к закону.
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«Автодор» предложил новую схему для инвестиций в строительство дорог

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Глава ГБР обвинил Порошенко в попытке снять его с должности

«Во фракции Порошенко готовят молнию в Конституционный суд — представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины», — цитирует РИА Новости главу ГБР Романа Трубу.
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Финансы

Средняя сумма потребкредита в России за три года выросла в 1,7 раза

"Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2000 организациями.
Обновлено вчера в 12:27
Здоровье

Медики рассказали о полезных свойствах облепихи

Облепиха позитивно сказывается на здоровье волос и кожи головы.
Обновлено вчера в 17:11
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