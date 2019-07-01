Сообщения о высоких ценах на отдых в Крыму исходят от компаний, специализирующихся на зарубежном туризме, заявил председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых

Общество Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.

Авто Бывший дизайнер Audi и Seat перешел в Mitsubishi Последнее время все больше дизайнеров меняют своих работодателей: мы стали свидетелями перехода топ-менеджера Rolls-Royce Джайлса Тейлора в китайскую Hongqi, перехода из Mazda Кевина Райса в Chery и ухода из Lincoln Дэвида Вудхауса в Nissan Design America.

Авто Правительство перезапустило программу поддержки «Первый автомобиль» Правительство с сегодняшнего дня перезапустило программы господдержки спроса «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей.

Происшествия Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.

Политика В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.

Футбол Новички «Баварии» определились с игровыми номерами Новички "Баварии" Бенжамен Павар, Люка Эрнандес и Янн-Фите Арп определились с игровыми номерами на следующий сезон.

Политика В Кремле прокомментировали заявление певицы Нино Катамадзе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с отказом грузинской певицы Нино Катамадзе продолжать концертную деятельность на территории России.

Политика Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии На официальном сайте четырнадцатого саммита G20 в Осаке, прошедшего с 28 по 29 июня, опубликовано видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.

Происшествия Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные перемены во внешности Телеведущая Ляйсан Утяшева объяснила кардинальные изменения во внешнем виде.

Энергетика Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Армия и оружие В США предрекли России проблемы с набором призывников К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.

Происшествия Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12 12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.

Экономика Российских дольщиков защитят от нечестных застройщиков Новые правила долевого строительства, которые защитят интересы россиян, вступили в силу.

Космос «Hubble» сфотографировал «пылающую» галактику Используя космический телескоп «Hubble», астрономы получили изображения великолепной «пылающей» галактики NGC 972, расположенной на расстоянии примерно 70 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Овна.

Авто «GM-АвтоВАЗ» обновил внедорожник Chevrolet Niva Официальные дилеры совместного предприятия «GM-АвтоВАЗ» начали продажи модернизированного внедорожника Chevrolet Niva.

Армия и оружие Силы Хафтара анонсировали начало авиаударов по Триполи Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, нанесет мощные авиаудары по столице Ливии, городу Триполи, который контролируют силы правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем.

Происшествия Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Общество Власти Севастополя объяснили дороговизну жилья Привлекательность города федерального значения Севастополь для жителей других регионов РФ и рост численности населения являются основной причиной дороговизны жилья в городе-герое, прокомментировали РИА Новости результаты рейтинга доступности жилья в пресс-службе правительства региона.

Общество Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.

Происшествия Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.