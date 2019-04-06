Общество
В Крыму объяснили отказ от курортного сбораФАН 05:19
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что республика хочет выйти из эксперимента по взиманию курортного сбора в текущем году.
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Перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 млн до 50 млн руб., но при этом администрирование займет достаточно много времени, будут определенные проблемы. Сбор ради сбора. Какой смысл? Администрирование по сумме во столько же обойдется, сколько денег будет собрано.
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«Мы пошли навстречу пожеланиям бизнеса» - Волченко об отсрочке курортного сбора
РИА Новости Крымвчера в 05:23
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МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией
Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
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Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
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Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 16:26
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Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
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Помимо продления срока действия льготной ставки, теперь семьи с детьми, которые уже имеют рефинансированные кредиты, смогут рефинансировать их еще раз.
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Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
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