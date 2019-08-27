Политика
ИзвестияВ Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове
Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается, так как для туристов полуостров стал регионом безопасного и комфортного отдыха.
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Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Финансы
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 04:45
Общество
Синоптики предупредили о похолодании до минус трех градусов
В Архангельской и Вологодской областях, Ненецком округе, Республике Коми и на севере Поволжья в ночь на четверг ожидаются заморозки до -3 градусов.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Путин прилетел в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills
Российский президент Владимир Путин прилетел в Казань во вторник вечером 27 августа, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.
Экономика сегодня вчера в 14:54
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян
Президент России Владимир Путин поручил добиться более устойчивого роста экономических показателей.
Коммерсантъ 26 августа в 06:53
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в групповой этап Лиги чемпионов
В первом матче соперников, который состоялся в Швейцарии на прошлой неделе, команды сыграли вничью со счетом 2:2. Таким образом, по сумме двух матчей в групповой этап турнира вышел сербский клуб.
ProstoProSport вчера в 17:01
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Шоу-бизнес
Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Здоровье
В ЦРБ Серпухова открыли дневной стационар
Сегодня в Серпуховской центральной районной больнице состоялось открытие дневного стационара.
Общественное телевидение Серпухов вчера в 11:38
Музыка
Билли Айлиш проспала в России премию MTV Video Music Awards
Билли Айлиш сообщила в Instagram, что проспала церемонию награждения MTV Video Music Awards. Церемония состоялась 27 августа.
Культуромания 01:47
Происшествия
Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе
РИА Новости вчера в 17:59
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьера
Говорит Москва вчера в 08:18
Политика
Коломойский призвал снять с России часть санкций
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский предложил снять с России санкции, введенные «за агрессию в Донбассе».
Известия 03:57
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
В основном приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.
РБК 02:00
Экономика
МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.
РБК вчера в 13:45
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Происшествия
Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека
По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором пристыковался к МКС со второй попытки
Космический аппарат «Союз МС-14», на котором к МКС прибыл созданный «Роскосмосом» робот Федор, со второй попытки пристыковался к модулю «Звезда» Международной космической станции, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение из Центра управления полетами.
Полит.ру 26 августа в 23:14
Космос
В гипотезе формирования Луны появились нестыковки
Credit: Andrew McCarthy Считается, что Луна образовалась примерно 4,5 миллиарда лет назад после столкновения Земли с планетарным зародышем размером с Марс, в результате которого в космос было выброшено большое количество вещества, породившее на орбите нашей планеты облако из пара и магмы.
Ин-спейс.ру 26 августа в 11:00
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на заводе в Нижнем Новгороде
Два человека погибли при пожаре на заводе "Красное Сормово". Об этом со ссылкой на источник сообщает "Интерфакс".
Российская газета 02:54
Происшествия
Бастрыкин отправил на скамью подсудимых бывшего свердловского судью
Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, который обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере, сообщает Центральный аппарат СКР.
Европейско-Азиатские новости 03:38
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59