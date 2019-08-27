Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что туристический поток из Украины с каждым годом увеличивается, так как для туристов полуостров стал регионом безопасного и комфортного отдыха.

В Крыму объяснили интерес украинских туристов к отдыху на полуострове

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