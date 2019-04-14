Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегацииГазета.Ru 06:07
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
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Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
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По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
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«Динамо» и «Краснодар» объявили составы на матч РПЛ
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Культура
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Российская художница Ксения Успенская скончалась в возрасте 96 лет в Воронеже, сообщают местные СМИ.
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Авто
В Сети появились первые изображения нового Mercedes-Benz GLS
Немецкий автомобиль новой генерации будет предложен в семиместной версии с увеличенной на 60 мм колесной базой.
Обновлено в 06:04
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp возникли неполадки
Пользователи Instagram столкнулись с такими же неполадками, как и в Facebook.
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Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Общество
На КБР обрушился град размером с перепелиное яйцо
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Происшествия
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В Сети опубликовано видео конфликта на петербургской штрафстоянке, участником которого стал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
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Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в опорном прыжке на ЧЕ
Россиянин Денис Аблязин занял первое место в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в польском Щецине.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
170 лет назад под Воронежем родился создатель легендарной трехлинейки
14 апреля 1849 года в Рамони Воронежской губернии родился русский конструктор Сергей Иванович Мосин.
Обновлено в 02:00
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Озвучены главные новинки среди электромобилей в 2019 году
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Перми произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Туве задержали одного из сбежавших из изолятора
Обновлено в 07:57
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
На митинге в поддержку Порошенко в Киеве произошла давка
Обновлено в 07:58
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
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В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Технологии
Tesla предупреждает о повышении цен
Через несколько недель покупателям электромобилей Tesla придется платить больше за опцию, которая еще не полностью реализована, но которая, по словам гендиректора компании, в один прекрасный день обеспечит полностью самоуправляемое движение.
Обновлено в 06:17
Энергетика
Reuters: санкции США вынудили ЕС покупать российскую нефть
Нефтеперерабатывающие заводы Европы платят за санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть.
Обновлено 12 апреля в 15:24
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Москве
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что собака породы алабай напала на девочку и подростка в Новой Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК.
Обновлено в 08:56
Общество
ЦОДД призвал водителей соблюдать дистанцию из-за гололеда
Автомобилистам в воскресенье, 14 апреля, рекомендуют соблюдать дистанцию на дорогах в связи с гололедом.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Трое граждан Украины пытались вывезти из Волынской области в Белоруссию 800 килограмм сала. Об этом сообщила украинская госпогранслужба.
Обновлено вчера в 23:57
Общество
В Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за дождей
МЧС Крыма объявило экстренное предупреждение в связи с сильными дождями на территории региона.
Обновлено в 04:03
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ
На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.
Обновлено вчера в 07:23
Происшествия
Гулиева могут лишить водительских прав после нападения на пешехода
Материалы дела направлены в суд. Игроку могут назначить штраф в размере 10 тыс. рублей и лишить водительского удостоверения.
Обновлено в 07:05