Политика
В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегацииГазета.Ru 06:07
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
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В Крыму заявили, что Украина хочет сорвать визит на полуостров немецких депутатов
Народные новости08:26
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