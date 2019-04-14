Политика

В Крыму обвинили Украину в попытке срыва визита немецкой делегацииГазета.Ru 06:07

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации для участия в Ялтинском международном экономическом форуме, передает ТАСС.
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