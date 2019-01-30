Общество
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогодыРБК04:11
«Без электроснабжения остаются 19 населенных пунктов, из них восемь — частично (свыше шести тысяч абонентов)», — указывает «Крымэнерго». 30 декабря в Чечне из-за нарушения энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек.
РБК04:11
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с чего всё началось
По информации «Крымэнерго», из-за сильного ветра, дождя, переходящего в снег и гололедицы были повреждены воздушные линии электропередачи в нескольких районах полуострова.РБК04:11
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