с чего всё началось

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Происшествия Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие На складе артиллерийских боеприпасов в поселке Каменка, что в Ачинском районе Красноярского края, снова прогремели взрывы.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Происшествия Москвичу, посадившему ребенка на плечи, грозит арест Против мужчины возбудили уголовное дело только потому, что он посадил маленького сына на плечи, поскользнулся и упал.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.

Политика Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.

Наука Оптимисты спят дольше и лучше пессимистов Учёные из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне выяснили, что оптимистичные люди имеют меньше проблем со сном, чем пессимисты.

Экономика Правительство примет меры для снижения себестоимости строящегося жилья - Мутко Может этого не произойдет у крупных застройщиков, но у малых и средних маржинальность и доходность резко упадет с квадратного метра.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Финансы ЦБ РФ: санкции США не повредят российскому рынку еврооблигаций Ранее Госдеп США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей, которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.

Политика В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.

Политика Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.

Политика Путина попросили дать Вологде статус города исторического наследия Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил президента России Владимира Путина дать Вологде статус города исторического наследия.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.

Происшествия Бабушка сутки отпугивала медведя рыком в Хабаровском крае В Хабаровском крае 83-летняя жительница поселка Сита в результате сбора грибов увязла в трясине на сутки, пытаясь отпугнуть кружащего вокруг медведя рычанием.

Происшествия В Екатеринбурге один человек погиб при падении лифта в шахту Рабочий погиб, когда на него во время ремонтных работ в жилом доме в Екатеринбурге упала кабина лифта, прокуратура начала проверку, сообщает надзорное ведомство.

Политика Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Общество Полиция выпустила предупреждение перед согласованным митингом в Москве Накануне митинга, который должен состояться 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве, столичное управление МВД напомнило о недопустимости призывов к несогласованным акциям протеста.

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.

Культура Lego выпустит конструктор к 25-летию сериала «Друзья» Компания Lego решила выпустить набор конструктора кофейни к 25-летию комедийного шоу «Друзья».

Политика Киев подготовил 800 полицейских для возвращения Донбасса МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Гаджеты Смартфон Lenovo Z6 Pro для Европы представили по неожиданной цене В Китае смартфон выпустили на местный рынок ещё в апреле, сейчас компания продвигает свои изделия за пределами страны.В Болгарии смартфон модели Lenovo Z6 Pro доступен за 500 евро, причём покупателям предложили два цветовых решения корпуса: зелёный и красный.

Общество Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.