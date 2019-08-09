с чего всё началось

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.

Футбол Филипп из «Боруссии» и Нойштедтер перешли в «Динамо» Филипп перешел в «Динамо» из «Боруссии», за которую выступал с 2017 года. Играет за сборную Германии с 2016 года.

Политика Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году Двухмоторный Ил-96 с двигателями ПД-35 может появиться в 2025 году, заказчиком выступает управделами президента, сообщил журналистам управляющий директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

Музыка Оскароносную песню Леди Гаги назвали плагиатом Композитор Стив Ронсен заявил, что песня Shallow, за которую Леди Гага получила Оскар в номинации «Лучшая оригинальная песня», является плагиатом на одну из его композиций.

Интернет Предложен список отечественных приложений для предустановки на ПК Работа проводилась с целью определения того, какие из IT-продуктов российских производителей идентичны по функциональности известным зарубежным и могут быть предустановлены на ПК и ноутбуки, продаваемые на территории России.

Авто В Беларуси начали собирать новый седан Geely Белорусский завод «БелДжи», который расположен городе Борисов, приступил к сборке среднеразмерных седанов Geely GE.

Общество Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Происшествия Мосгортранс подал иски к участникам акции протеста 27 июля ГУП «Мосгортранс» и ГБУ «Автомобильные дороги» подали иски к участникам несогласованной акции в Москве 27 июля о возмещении имущественного вреда, который был нанесён транспортному предприятию и городскому хозяйству во время митинга.

Политика Путина попросили признать Вологду городом исторического наследия Вологодский губернатор Олег Кувшинников попросил президента Владимира Путина наделить Вологду статусом города исторического наследия.

Политика На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.

Происшествия Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество МТС официально передумал повышать тарифы на мобильную связь в Крыму Мобильный оператор связи МТС сообщил об отказе от повышения своих тарифов, распространенных в Крыму.

Политика Российская авиакомпания объяснила решение лететь над Украиной В авиакомпании S7 объяснили, почему самолет, следовавший из Бари в Москву, пролетел в воздушном пространстве Украины.

Здоровье Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума В 2018 году на диспансерном наблюдении в России находились более 26,9 тысяч детей со злокачественными онкологическими заболеваниями.

Общество Кейт Миддлтон впервые оголила ноги Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.

Футбол «Краснодар» заинтересовался воспитанником «Барселоны» В борьбе за футболиста, являющегося воспитанником "Барселоны", "быки" являются фаворитами.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак улетел на отдых с новой возлюбленной Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.

Происшествия Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Экономика Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма» «Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии – ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова премьеру Дмитрию Медведеву.

Политика ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.

Космос Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог» Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».

Авто Представлен автобус МАЗ нового поколения Минский автозавод отметил свой 75-летний юбилей премьерой третьего поколения городского автобуса, который получил индекс МАЗ-303.