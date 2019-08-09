Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг УкраиныREGNUM 06:31

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
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В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook
 советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
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