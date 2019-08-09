с чего всё началось

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Общество В Москве 10 августа пройдут соревнования по вождению автозаков В преддверии Дня транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который отмечается 11 августа, ФСИН России проведет в Москве в воскресенье, 10 августа масштабный турнир по вождению автозаков.

Футбол Игрока «Гамбурга» подозревают в подмене имени и возраста Полузащитник "Гамбурга" Бейкери Джатта подозревается в подмене имени и возраста, сообщает Sport Bild.

Происшествия На месте взрыва на полигоне под Архангельском работает санавиация Взрыв произошел на полигоне Минобороны во время испытаний жидкостного реактивного двигателя.

Шоу-бизнес Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.

Шоу-бизнес В Москве началось прощание с Вилли Токаревым Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Технологии «Яндекс. Еда» предложила ресторанам перейти на биоразлагаемую упаковку На сайте «Яндекс.Еды» появился специальный раздел, в котором владельцы ресторанов могут заказать специальную биоразлагаемую упаковку для доставки заказов.

Армия и оружие Спецназ ВСУ подняли по тревоге, чтобы доставить носки генералу Спикер украинского информационного проекта InformNapalm Михаил Макарук сообщил о том, как украинский спецназ подняли по тревоге, чтобы доставить генералу носки в пакете с грифом «секретно».

Гаджеты Смартфоны Oppo на мировом рынке оказались популярнее iPhone Компания Samsung является лидером на рынке с результатом 75,1 млн проданных смартфонов, а следом за ней расположилась Huawei – 58,7 млн устройств.

Экономика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Общество Для сборки устройств Amazon привлекаются сотни школьников На заводах, производящих устройства для Amazon, трудятся сотни китайских школьников, выяснили зарубежные СМИ.

Политика Польша опасается сближения Евросоюза с Россией Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.

Финансы Трамп заявил о своем недовольстве курсом доллара и ФРС Президент США Дональд Трамп опять обрушился с критикой на работу Федеральной резервной системы (ФРС) Соединенных Штатов.

Армия и оружие Первые отечественные двигатели для МС-21 начнут поступать в 2020 году Отмечается, что это первая полностью отечественная турбовентиляторная установка для гражданских самолетов с 80-х годов прошлого века.

Происшествия В МЧС заявили о сокращении числа населённых пунктов в зоне задымления В МЧС заявили, что с 30 июля число населённых пунктов в зоне задымления сократилось в 4,5 раза.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.

Общество Щенок лабрадора родился с шестью лапами в Великобритании Лабрадора в возрасте восьми недель, родившегося с двумя дополнительными лапками, выкупила семья у заводчиков, которые хотели его усыпить.

Гаджеты Huawei представила собственную операционную систему Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters.

Политика Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.

Политика В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Политика Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.