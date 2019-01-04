Ранее советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей. По его словам, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".

с чего всё началось

Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств.

Проблем с проходом украинских кораблей в Азовском море не будет, если Киев станет выполнять международные нормы и требования судоходства. Об этом заявил заместитель главы правительства Крыма, постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море

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