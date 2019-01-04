Политика
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское мореГазета.Ru08:57
Замглавы крымского правительства и постпред Крыма при российском президенте Георгий Мурадов заявил, что у украинской стороны не возникнет проблем с проходом кораблей через Керченский пролив в Азовское море, если она будет соблюдать международные нормы и правила судоходства.
Газета.Ru08:57
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Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств.
— Георгий Мурадов, дипломатURA.Ru 08:39
с чего всё началось
Ранее советник президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что Украина намерена осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив в сопровождении международных наблюдателей. По его словам, Киев имеет право на "беспрепятственный проход из Черного до Азовского моря и наоборот".РИА Новости06:21
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