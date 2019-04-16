Экономика
В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играмиРИА Новости 23:19
Требования украинских компаний к России выплатить компенсации за утрату своих активов в Крыму напоминают детские игры и показывает их несостоятельность, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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Политика
Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления
Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19
Общество
Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета
Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено в 14:47
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Единоборства
Появилось полное видео боя Дацика и Тарасова
На видеохостинге YouTube опубликовано полное видео поединка Вячеслава Дацика и Артема Тарасова. Видео размещено на канале True Gym.
Обновлено в 08:34
Общество
В Бурятию заходит новый авиаперевозчик
Алексей Цыденов для сравнения выложил цены на билет в июне на перелет из Улан-Удэ в Москва.
Обновлено в 22:05
Политика
Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Петр Порошенко (действующий лидер страны) и стадион «Олимпийский» в Киеве подписали трехстороннее соглашение об аренде арены для проведения дебатов.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Петросян возвращается на Первый канал
Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Политика
Порошенко нашел «все основания выиграть» на выборах на Украине
Украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что у него есть "все основания" одержать победу во втором туре выборов на Украине.
Обновлено в 22:43
Политика
Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет
Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам заявил, что сгоревший собор Парижской Богоматери будет восстановлен в течение пяти лет.
Обновлено в 16:45
Происшествия
Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно
Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе.
Обновлено в 19:26
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество
Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной на 4,5 года за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».
Обновлено в 07:16
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Авто
У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E
В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали
В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Общество
В США в глазу у ребенка нашли десять раковых опухолей
Обновлено в 23:04
Хоккей
Овечкин подрался со Свечниковым в НХЛ
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:02
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Электрик из кафе «Кофемания» Александр Вилюнов на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопрос об оправданности меры пресечения, выбранной для игроков.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело
Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Интернет
Индийский суд потребовал от Apple и Google удалить приложение TikTok
Верховный суд Индии в Мумбае принял решение вынудить американские корпорации Apple и Google удалить из своих магазинов известное по всему миру приложение TikTok.
Обновлено в 10:46
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты
Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Космос
Уфолог: Израильский лунный аппарат был сбит инопланетянами
Обновлено в 20:17