Экономика

В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играмиРИА Новости 23:19

Требования украинских компаний к России выплатить компенсации за утрату своих активов в Крыму напоминают детские игры и показывает их несостоятельность, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
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Россию обязали заплатить «Укрнафте» $44 млн за заправки в Крыму

Интерфакс07:37

В Крыму оценили решение суда по иску «Укрнафты»

RT на русском12:44

«Укрнафта» заявила о победе над Россией в споре из-за имущества в Крыму

РБК09:31

«Укрнафта» сообщила, что суд в Гааге обязал Россию выплатить $44 млн за имущество в Крыму

Коммерсантъ08:02

В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми

РИА Новости23:19

«Укрнафта» объявила, что суд обязал Россию выплатить ей $44,4 млн за имущество в Крыму

ТАСС07:10

«Укрнафта» заявила о взыскании с России по решению суда 44 млн долларов за имущество в Крыму

ИА Крыминформ08:27
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Политика

Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Россия не признает законность решения Гаагского суда о компенсации «Укрнафте» за утраченные активы в Крыму и будет его оспаривать, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Минюста.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления

Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший режиссер за спектакль «Маленькие трагедии».
Обновлено в 14:47
Хоккей

Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли

Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Единоборства

Появилось полное видео боя Дацика и Тарасова

На видеохостинге YouTube опубликовано полное видео поединка Вячеслава Дацика и Артема Тарасова. Видео размещено на канале True Gym.
Обновлено в 08:34
Общество

В Бурятию заходит новый авиаперевозчик

Алексей Цыденов для сравнения выложил цены на билет в июне на перелет из Улан-Удэ в Москва.
Обновлено в 22:05
Политика

Зеленский и Порошенко подписали соглашение о дебатах на стадионе

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, Петр Порошенко (действующий лидер страны) и стадион «Олимпийский» в Киеве подписали трехстороннее соглашение об аренде арены для проведения дебатов.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Петросян возвращается на Первый канал

Юморист Евгений Петросян стал гостем передачи Ивана Урганта "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Политика

Порошенко нашел «все основания выиграть» на выборах на Украине

Украинский президент Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "112 Украина", что у него есть "все основания" одержать победу во втором туре выборов на Украине.
Обновлено в 22:43
Политика

Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к гражданам заявил, что сгоревший собор Парижской Богоматери будет восстановлен в течение пяти лет.
Обновлено в 16:45
Происшествия

Детский омбудсмен проверит видео с новосибирской девочкой на поводке

Обновлено в 12:33
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе.
Обновлено в 19:26
Происшествия

Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей

Обновлено в 23:06
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Общество

Суд отпустил из колонии бывшую студентку Караулову

Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной на 4,5 года за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».
Обновлено в 07:16
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Авто

У Aston Martin появился первый электрокар Rapide E

В рамках международной выставки британская компания презентует полностью электрическую модель Rapide E. Новый четырехдверный электрокар Aston Martin Rapide E оснастили двумя электромоторами, расположенными на задних колесах, суммарная мощность которых составляет 601 лошадиная сила и 950 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали

В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Общество

В США в глазу у ребенка нашли десять раковых опухолей

Обновлено в 23:04
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в НХЛ

Обновлено вчера в 20:54
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:02
Здоровье

В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева

Электрик из кафе «Кофемания» Александр Вилюнов на заседании суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева ответил на вопрос об оправданности меры пресечения, выбранной для игроков.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело

Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Интернет

Индийский суд потребовал от Apple и Google удалить приложение TikTok

Верховный суд Индии в Мумбае принял решение вынудить американские корпорации Apple и Google удалить из своих магазинов известное по всему миру приложение TikTok.
Обновлено в 10:46
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Происшествия

Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты

Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Космос

Уфолог: Израильский лунный аппарат был сбит инопланетянами

Обновлено в 20:17
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