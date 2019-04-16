В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играмиРИА Новости 23:19

Требования украинских компаний к России выплатить компенсации за утрату своих активов в Крыму напоминают детские игры и показывает их несостоятельность, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми

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