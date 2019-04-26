Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезонВести.Ru вчера в 22:49

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк рассказал, что средняя стоимость одного дня отдыха на полуострове в этом сезоне составит 2,8 тысячи рублей на человека.

Названа стоимость одного дня отдыха в Крыму в предстоящий сезон

Политика CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Политика Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам войны в 10 тысяч рублей Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 000 рублей участникам Великой Отечественной войны.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.

Авто Компания Volkswagen приступила к выкупу и утилизации машин без статуса Российские дилеры Volkswagen приступили к выкупу и утилизации автомобилей, которые не должны были попасть на дороги общего пользования.

Шоу-бизнес Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в Facebook сообщила ее дочь Мария Оамер.

Происшествия Три дорогих авто на 4 млн в сумме угнали в Петербурге за сутки Как рассказали в Главке, 25 апреля в 9:00 в полицию Приморского района обратился 51-летний мужчина с заявлением о том, что из подземного паркинга, находящегося в доме № 63, корпус 2 по проспекту Королёва угнан его автомобиль марки Jeep Grand Cherokee стоимостью 1,5 млн рублей.

Авто АвтоВАЗ обновил ценники на модели семейства LADA Granta В текущем месяце российская компания изменила ценники на автомобили семейства LADA Granta.

Происшествия В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Происшествия Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.

Политика Названо условие получения российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР В Пенсионном фонде России заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на пенсии от ПФР, только если переедут на место жительства на территорию России.

Политика Небензя ответил на предложение послать Зеленскому «риторические цветы» Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рано посылать «риторические цветы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Политика Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.

Политика Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына Подать заявку на участие в выборах мэра города Копейска в Челябинской области мог бы лидер КНДР Ким Чен Ын, предположил во время своего шоу на «Первом канале» ведущий Иван Ургант.

Политика В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.

Политика Савченко сравнила тюрьмы России и Украины Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".

Армия и оружие Коалиция признала гибель тысячи мирных жителей в Сирии Коалиция США подтвердила гибель более 1000 мирных жителей в ходе операций в Сирии и Ираке.

Происшествия Летевший в Таиланд самолет вынужденно вернулся в аэропорт Красноярска Самолет с пассажирами на борту, вылетевший из Красноярска в Таиланд, 40 минут вырабатывал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета из-за неполадки в двигателе, сообщили РИА Новости в аэропорту Красноярска.

Экономика Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.

Политика Ким Чен Ын прибыл на встречу с губернатором Приморья Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал в ресторан в пригороде Владивостока для встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Общество Россиянам могут запретить ввозить санкционную продукцию Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования.