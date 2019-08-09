Политика

В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в СудакеРоссийская газета 13:11

Украинская история забыта и снята с повестки дня, - цитирует политика KP.Ru. Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева. По его словам, такую акцию провели "местные патриоты Украины".
Читать в источнике
Комментировать410
с чего всё началось
Как сообщил в Facebook
 советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев, в городе Судаке на востоке Крыма "местные патриоты" подняли украинский флаг в память о погибших в Донбассе 6 августа четырех военнослужащих ВСУ, передает "Лента.ру".
Инфорос03:47

Подробнее о событии

В Крыму прокомментировали подъем украинского флага в Судаке

РБК13:05

Крымский депутат назвал дешевой провокацией поднятие флага Украины в Судаке

ФАН09:41

В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке

РИА Новости12:25

В Крыму прокомментировали информацию о появлении украинского флага в Судаке

Московский Комсомолец12:49

«Это сделали не крымчане»: На полуострове оценили поднятие украинского флага в Судаке

КП - Крым09:46

Названа причина поднятия украинского флага в Крыму

Газета.Ru11:16

Появление украинского флага в Крыму объяснили

Lenta.ru12:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие

Немецкие военные показали видео крылатой ракеты Taurus

Вооруженные силы Германии опубликовали в Сети видеоролик, на котором показано применение модернизированной крылатой авиаракеты Taurus.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз

Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено вчера в 06:54
Здоровье

Онколог назвал семь симптомов развития рака

Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Интернет

В России предложили список отечественного ПО для замены иностранного

Некоммерческая организация Институт развития интернета предложила список из российских программ и приложений, способных заменить иностранные аналоги в восьми наиболее востребованных интернет-пользователями категориях.
Обновлено в 11:00
Спорт

Шипулин раскритиковал руководство СБР

Олимпийский чемпион 2014 года в составе сборной России Антон Шипулин прокомментировал ситуацию, возникшую между биатлонистом Александром Логиновым и Союзом биатлонистов России (СБР), передает Sports.ru.
Обновлено в 12:37
Политика

Партия «Слуга народа» выступила за сокращение числа комитетов в Раде

«На первом заседании подготовительной депутатской группы представители партии «Слуга народа» предложили коллегам уменьшить количество комитетов в Верховной раде Украины 9-го созыва с 27 до 22», — говорится в сообщении в Facebook.
Обновлено в 12:23
Авто

Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»

Обновлено в 04:50
Политика

«Украэрорух» пояснил допуск российского самолета в небо над Украиной

Данылив подчеркнула, что буря негодования в украинских социальных сетях из-за того, что российский самолет вошел в воздушное пространство Украины, является совершенно безосновательной.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина

Обновлено в 10:23
Политика

Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии

Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Музыка

Леди Гаге пригрозили многомиллионным иском за плагиат в песне Shallow

Композитор Стив Ронсен обвинил певицу Леди Гагу в плагиате и пригрозил подать на исполнительницу многомиллионный иск.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

В Москве похоронили Вилли Токарева

В Москве на Калитниковском кладбище похоронили певца Вилли Токарева.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Новые взрывы прогремели на военном складе под Ачинском

По меньшей мере пять человек пострадали в результате новых взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 10:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

Мурат Налчаджиоглу наслаждается отдыхом за границей. Компанию бизнесмену составляет новая избранница.
Обновлено вчера в 11:30
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

В Россию впервые приплыл сельдяной король.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Футбол

Озил пропустит матч с «Ньюкаслом» из-за вооруженного нападения

Полузащитники лондонского «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац не попали в заявку команды на матч первого тура чемпионата Англии против «Ньюкасла».
Обновлено в 13:25
Политика

В ЕС назвали продэмбарго России неоправданным

«ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер», – отметил собеседник РИА «Новости».
Обновлено в 11:42
Происшествия

Кузнецова рассказала о состоянии девочки из Ингушетии после ампутации

Обновлено в 05:40
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Музыка

Slipknot впервые за пять лет выпустили новый альбом

Американская рок-группа Slipknot прервала пятилетию паузу и выпустила новый студийный альбом «We Are Not Your Kind».
Обновлено в 12:31
Политика

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Суд закрыл дело об обвинении Неймара в изнасиловании

Мировая судья Ана Паула Виейра де Мораес из суда Сан-Паулу, занимающаяся вопросами насилия в отношении женщин, в пятницу прекратила рассмотрение иска к футболисту Неймару, обвинявшемуся в изнасиловании, сообщает АФП.
Обновлено в 10:30
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика

Премьеры ЕАЭС послушали джаз и поплавали по Иссык-Кулю

Премьер-министры стран Евразийского экономического союза по окончании рабочей программы в киргизской Чолпон-Ате посетили проходящий в городе музыкальный фестиваль Tengri Music, передает "Интерфакс".
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова иронично отреагировала на критику своей внешности

Анфиса Чехова иронично отреагировала на критику своей внешности Телеведущая Анфиса Чехова отреагировала на нападки хейтеров.
Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное