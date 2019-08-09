Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в СудакеРоссийская газета 13:11
Украинская история забыта и снята с повестки дня, - цитирует политика KP.Ru. Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева. По его словам, такую акцию провели "местные патриоты Украины".
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с чего всё началось
Как сообщил в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев, в городе Судаке на востоке Крыма "местные патриоты" подняли украинский флаг в память о погибших в Донбассе 6 августа четырех военнослужащих ВСУ, передает "Лента.ру".Инфорос03:47
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В Крыму прокомментировали информацию о появлении украинского флага в Судаке
Московский Комсомолец12:49
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 13:31, Вашингтон
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