с чего всё началось

Украинская история забыта и снята с повестки дня, - цитирует политика KP.Ru. Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева. По его словам, такую акцию провели "местные патриоты Украины".

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