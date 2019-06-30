Армия и оружие
В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное мореИзвестия 06:02
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США Carney («Карни») в акваторию Черного моря является наглым упорством, которое направлено на создание напряженности в международных отношениях.
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Заход эсминца ВМС США "Карни" в акваторию Черного моря является наглым упорством, направленным на создание напряженности в международных отношениях, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.РИА Новости05:20
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