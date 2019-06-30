Армия и оружие

В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное мореИзвестия 06:02

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что заход эсминца ВМС США Carney («Карни») в акваторию Черного моря является наглым упорством, которое направлено на создание напряженности в международных отношениях.
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В Крыму назвали заход американского эсминца в Черное море наглым упорством

Заход эсминца ВМС США "Карни" в акваторию Черного моря является наглым упорством, направленным на создание напряженности в международных отношениях, заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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